STVV en Kortrijk verdelen de buit, Vanderhaeghe: “Blij dat we STVV op afstand houden” FKS/ESK

03 oktober 2020

23u25 0 STVV STV STV 0 einde 0 KVK KVK KV Kortrijk Jupiler Pro League De wedstrijd tussen STVV en Kortrijk kent geen winnaar. Na een zoutloze eerste bedrijf begon de tweede helft veelbelovend, maar na 60 minuten voetbal was de hoop op beterschap terug weg. 0-0. Selemani (Kortrijk) kreeg via de VAR nog rood voor een tik met de elleboog in het gelaat van Colombatto.

De eerste helft was wel heel pover. STVV was de enige ploeg die probeerde te voetballen, maar tot grote kansen kwam dat niet. Een penaltyclaim werd weggewuifd door het scheidsrechtersteam.

De tweede helft begon veelbelovend, met enkele grote kansen aan beide kanten. Michiel Jonckheere miste een enorme kans oog in oog met Steppe, aan de andere kant kreeg Lee twee grote mogelijkheden. Geen enkele keer troffen ze raak, 0-0 was het verdict.

STVV matig tevreden, Kortrijk heel tevreden

Bij STVV waren ze matig tevreden met het puntje, want ondanks maar één puntje zagen ze toch lichtpunten. Aan de overkant waren spelers en coach omwille van het scenario van de match heel tevreden met het punt.

Bij STVV zitten ze in een situatie dat ze zich optrekken aan het minste lichtpuntje. En lichtpuntjes waren er zeker wel tegen Kortrijk, ook al bleven de kanaries steken op één punt.

Liberato Cacace: “Nu nog doelpunten”

“Na de kansloze nederlagen tegen Cercle Brugge en KV Mechelen was dit het betere werk”, vond de Nieuw-Zeelandse linksachter Liberato Cacace van STVV. “Belangrijk vandaag is dat we de nul wisten te houden en dat we toch redelijk wat kansen hebben gecreëerd. Die ballen moeten er natuurlijk wel nog in. Hoe dan ook, hier kunnen we op verder bouwen naar de komende matchen toe. Alleen zonde dat we niet wonnen. Want als één ploeg dat verdiende, waren wij het. Het zij zo. We hebben nu dat puntje. Maar we willen snel overwinningen.”

Yves Vanderhaeghe: “Blij dat we STVV op afstand houden”

Coach Yves Vanderhaeghe van Kortrijk verzoende zich omwille van het scenario van de match met het puntje. “We hadden alles goed onder controle, hadden de beste kans, maar krijgen dan die rode kaart.... Dan weet je dat STVV een boost krijgt en het nog pompen of verzuipen wordt. We hebben goed stand gehouden, vind ik. Het is al de vierde keer dat we de nul konden houden. Daar ben ik blij mee. Maar ik ben ook blij dat we STVV hiermee op afstand houden. Want zoals je weet, het kan allemaal snel keren.”

