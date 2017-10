STVV en Jonas De Roeck zondag als tweede naar Club Kristof De Cnodder

23u36 0 Foto Belga Jupiler Pro League Sint-Truiden trekt zondag als tweede in de rangschikking naar leider Club Brugge. Wie dat voor de competitie had durven voorspellen werd gek verklaard. "Maar na twaalf speeldagen verdienen we het wel om daar te staan", vindt trainer Jonas De Roeck.

STVV moest er lang op wachten en hard voor werken, maar in blessuretijd tegen Moeskroen wisten de Truienaars toch de volle buit thuis te houden. "Door ervoor te blijven gaan tot op het einde dwing je zelf bepaalde zaken af", aldus Jonas De Roeck. "Mijn ploeg toonde een prima mentaliteit en bracht het betere voetbal. De overwinning is dan ook verdiend."

Photo News

Door de late zege wipt Sint-Truiden over Charleroi en Anderlecht naar de tweede plaats. De verplaatsing van zondag naar leider Club Brugge wordt zo een hele mooie affiche. "Hier moeten we van genieten, ook al is het maar kort", geeft De Roeck mee. "Met welke instelling we zondag naar Jan Breydel trekken? Zoals altijd, met het nodige respect voor de tegenstander en tegelijk met vertrouwen en geloof in eigen kunnen. Ik ben zeker dat we het Brugge bij momenten moeilijk zullen kunnen maken als we durven voetballen.





Photo News

De uitstekende resultaten doen De Roeck en co niet zweven, maar maken dus wel een zeker zelfbewustzijn los. "Niemand had op voorhand durven denken dat we na twaalf speeldagen in deze situatie zouden zitten. Anderzijds vind ik dat we momenteel we verdienen te staan waar we staan. We hebben nog geen enkele keer makkelijk gewonnen, maar ook nog niet veel punten gestolen", stelt De Roeck vast. "We zijn gaandeweg trouwens gegroeid. Tegenstanders beginnen zich meer aan te passen aan ons, maar wij vinden daar alsmaar beter oplossingen voor. Ondanks de goede flow spreken we voorlopig niet over Play-off 1. De kaap van dertig punten ronden (STVV heeft er nu 23, red.) is en blijft het eerste doel. Eens dat is bereikt, kunnen we misschien verder kijken."