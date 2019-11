STVV duwt KV Oostende nog dieper in de ellende FKS

02 november 2019

21u50 0 STVV STV STV 1 einde 0 KVO KVO KV Oostende Jupiler Pro League STVV pakt dankzij een oververdiende overwinning tegen Oostende zeven punten in amper een week en moet nog alleen naar boven kijken. Bij Oostende wordt de crisis alsmaar groter.

Voor de Kustjongens was het een match van moeten. Voor STVV een eerste match in een tweeluik met Cercle waarin ze een gouden zaak konden doen. Opvallend. Bij de thuisploeg nam De Ridder de plaats in van De Bruyn. Bij de bezoekers begon Sané aan de match en zaten onder meer Vargas en Sylla op de bank.

In de eerste helft dicteerde STVV van meet af aan met veel balbezit maar o zo weinig dreiging de richting van het spel. Oostende kwam zelfs tot twee keer toe het dichtst bij het openingsdoelpunt met een knal van Canesin in de rechter benedenhoek en een dichte kopstoot van Sakala. Schmidt pakte telkens uit met een geweldige save. Het duurde tot het half uur voor we de eerste kans van de thuisploeg noteerden. Suzuki kapte zich eerst mooi vrij maar schoot vervolgens onbeheerst over. Dat was het voor rust voor een alles samen povere match.

De kanaries begonnen gedecideerder aan de tweede helft, met meer verticaal spel. Eerst werd een goal van Boli nog terecht afgekeurd voor buitenspel. Maar bij een volgende poging kopte Suzuki raak op een voorzet van Sousa. Even later een bijna gelijkaardige actie maar nu tikte Suzuki naast. En weer ‘s werd een goal van Boli terecht afgekeurd wegens buitenspel. STVV was heer en meester maar door de krappe voorsprong bleef Oostende in de match. Maar uiteindelijk maakten beide ploegen nog weinig klaar. Zo bleef het 1-0.

Meer over Oostende

STVV

sport

sportdiscipline

voetbal

Suzuki

Boli