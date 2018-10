STVV duikt top zes in na nieuwe zege tegen Moeskroen: Boli zorgt voor verlossing Redactie

06 oktober 2018

21u54 3 STVV STV STV 3 einde 1 MOU MOU Excel Moeskroen Jupiler Pro League Bloed, zweet en tranen kostte het 'De Kanaries' om voorbij de hekkensluiter -een helft met tien- te geraken. Maar het was eerst de verguisde Yohan Boli en later sensatie Daichi Kamada die in het slot voor de verlossing zorgden.

Belangrijkste vaststelling bij de aftrap. Een dikke 6000 Truienaars en '16 bezoekende supporters' zakten af naar Stayen voor het treffen STVV-Moeskroen. Zowaar een record, toch voor de thuisploeg wat het lopende seizoen betreft. Of hoe de 7 op 9 tegen Gent, Antwerp en Anderlecht het geel blauwe legioen stilletjes aan toch weer lijkt te overtuigen. Nochtans viel er weinig te beleven, dat eerste half uur op Stayen. Laar het ons maar een lange studieronde noemen waarbij je zowaar dreigde in te dommelen. Tot Boli in de zestien werd neergelegd door Mohamed. De jongen promovendus ref Kevin Van Damme legde de bal meteen op de stip. Botaka zette eerst Butez op het verkeerde been en plaatste vervolgens het leer rustig tegen de netten. 1-0. Toen Boya iets later een tweede gele kaart en dus rood pakte leek Moeskroen een vogel voor de kat. Maar dat was zonder Godeau gerekend. Steppe kon de kopbal van Dussenne nog keren, maar Godeau stond op de juiste plaats om het leer tegen de netten te werken. Op slag van rust had het nog op voorsprong kunnen en moeten klimmen. De Norre kreeg de teruglegger van Bezus echter niet voorbij Butez en zijn verdedigers.

Zelfs met tien tegen elf waren de eerste kansen in de tweede helft voor Moeskroen. Steppe lag echter goed plat op een poging van Van Durme. Wat later trapte Pierrot een open kans net naast de verste paal buiten. Meer nog. Het waren de Henegouwers die de indruk gaven met een man meer op het veld te staan. STVV zette daar buiten een terecht afgekeurde goal van Boli voor buitenspel alleen heel veel slordigheden tegenover. Een kwartier voor tijd vonden de kanaries de tijd rijp om toch iets tegen te doen. Een poging van Legear na een mooie combintie met De Norre had beter verdiend. Maar enkele tellen later ontsnapten de kanaries aan een uppercut toen ze ternauwernood de angel uit een tegenaanval wisten te halen. En dan gebeurde het toch voor de thuisploeg. Buttez kon een knik van Teixeira nog uit zijn doelvlak houden, maar nu liet ook Boli de rebound niet liggen. Moeskroen moest de kelk daarna nog tot het einde ledigen toen STVV na tussenkomst van de VAR een strafschop kreeg en Dussenne met twee keer geel van het veld vloog. Nu zette Kamada de elfmeter om. 3-1 en einde match.