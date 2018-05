STVV doet in Eupen slechte zaak om groepswinst in play-off 2B Alain Ronsse

05 mei 2018

22u00 0 Eupen EUP EUP 3 einde 1 STV STV STVV Jupiler Pro League Na de 2-3 in de heenmatch won Eupen ook de terugmatch tegen STVV, deze keer met 3-1. Toyokawa, Koné en Raspentino scoorden voor de thuisploeg. STVV kwam voor de rust weinig of niet in het stuk voor, maar miste in de tweede helft wel een pak kansen om de wedstrijd een andere wending te geven en de hoop op groepswinst nog enigszins levendig te houden.

De wedstrijd begon met vertraging. Reden: er was iets mis met het communicatiesysteem tussen ref Put en zijn VAR-assistent Lambrechts, de man die vrijdagavond uitstekend floot in de Ghelamco Arena - we gaven hem een 7,5 op 10, maar de redactie herleidde die quotering tot 7. In tegenstelling tot PO I tellen halve punten niet mee. 't Moet lukken dat referee observer Guy Goethals ons één uur vroeger verwittigd had dat een match tot maximum 20 minuten vertraging kan oplopen indien blijkt dat er met de VAR ruis op de lijn of een kink in de kabel zit. Goed dat we dat ook weten en u bij deze eveneens. Stel dat het euvel zich had voorgedaan de dag van Eupen - Moeskroen en KV Mechelen - Waasland-Beveren. Hoe lang zou Van Wijk dan aan de rust zijn spelers in de kleedkamer hebben opgehouden?

De wedstrijd was 16 minuten bezig en de modieus uitgedoste Niasse was al een paar keer moeten tussenkomen toen de thuisploeg op voorsprong kwam. Koné nam De Norre netjes te grazen en zijn scherpe voorzet werd door Toyokawa voorbij Pirard in doel verlengd. De Japanse bazen van STVV hebben hun twijfels over de kwaliteiten van Toyokawa. Ze maken zich sterk dat ze beter zullen laten overkomen uit de J-League. Kan best zijn en we weten ook wel dat Toyokawa minder te bieden heeft dan bijvoorbeeld Morioka, maar op het niveau van Eupen is de 23-jarige spits een attractie. Een schaduwspits die er alles aan doet om uit de schaduw te treden. Schaduwspits: mocht Rik Coppens nog leven, hij zou zich afvragen wat dàt te betekenen heeft.

Qua balbezit lag STVV niet onder, maar de Panda's kwamen gevaarlijker opzetten. Toyokawa knalde op Pirard en ex-Truienaar Castro Montes haalde uit met een kopstoot in zweefvlucht die door Piard in corner werd verwerkt. Kort voor de rust werd het 2-0 dankzij een een verre, lage knal van Koné.

"'t Es giene vette", zei iemand die goed thuis is op Stayen. Juist.

Zeven minuten ver in een kabbelende tweede helft had Botaka STVV weer in de wedstrijd kunnen brengen. Vrij voor het lege doel - Niasse was op wandel - trapte hij ver over. Die misser brak de bezoekers zuur op want op het uur viel een slecht ontzette bal voor de voeten van Raspentino en die maakte er 3-0 van. Wedstrijd gespeeld, al zorgde Akpom met zijn derde doelkans wel nog voor een tegentreffer.

