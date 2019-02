STVV doet een gouden zaak na late frommelgoal, de videoref speelt ook een hoofdrol op Stayen FKS

09 februari 2019

21u54 0 STVV STV STV 2 einde 1 WBE WBE Waasland-Beveren Jupiler Pro League STVV pakte niet zonder moeite in extremis de drie punten tegen Waasland-Beveren. Met dank aan de nieuwe Japanse spits en debutant Kosuke Kinoshita. Zo zetten de Kanaries meteen de andere concurrenten voor play-off 1 onder druk.

Voor Waasland-Beveren stond er nog weinig op het spel. STVV, daarentegen, moest winnen om zeker in de top zes te blijven en in de slipstream van Standard te komen. Een match dus met een heel andere insteek voor de kanaries dan voor hun tegenstrever. Brys wijzigde zijn team maar op één plaats in vergelijking met de vorige match tegen AS Eupen. Door de terugkeer van Tomiyasu verhuisde De Petter naar de bank. STVV opende met een offensiefje maar net op het moment dat Waasland-Beveren het evenwicht had hersteld, legde scheids Lambrechts na tussenkomst van de VAR de bal voor de Kanaries op de stip voor fout van Caufriez op Botaka. Botaka nam zelf zijn verantwoordelijkheid op en zette Roef op het verkeerde been.

De vreugde bij de thuiploeg was van korte duur. Want aan de overkant deed zich een gelijkaardige situatie voor. Alweer een fase in de zestien, alweer een tussenkomst van de VAR en alweer Lambrechts die de bal op de stip legde, deze keer voor fout van Steppe op Ampomah. Nu werkte Forte beheerst af. STVV ging op zoek naar een nieuwe voorsprong. Boli was er dichtbij op aangeven van De Sart. Kansen kwamen er die eerste helft echter niet meer. Het was vooral voor de thuisploeg een verhaal van net niet. Vermeldenswaardig was wel nog een blessure voor Ampomah die niet verder kon en net voor de koffie met een draagberrie van het veld moest worden gedragen.

De tweede helft dan. STVV drong van meet af aan de tegenstander achteruit maar die gaf geen krimp. De Kanaries mochten zich trouwens zelf op de borst slaan. Want bij de laatste pas in de zone van de waarheid liep het continu verkeerd. Ei zo na volgde een koude douche. Maar Andrijasevic mikte hard naast. STVV bleef echter gaan. En Acolatse kwam een voetje tekort om het leer binnen te duwen. Boli overkwam net hetzelfde. Alweer het verhaal van net niet, weet je wel. Vandaar ook dat de match leek te zullen uitdraaien op een gelijkspel. Dan maar de nieuwe spits Kinoshita inbrengen moet Brys gedacht hebben. En wat dacht u? Nog maar net op het veld, belandde het leer na een balworsteling voor doel voor de voeten van Kinoshita die zowaar binnen legde. Stayen haalde opgelucht adem. Alweer een driepunter, maar wel eentje op de valreep.