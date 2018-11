STVV buigt scheve situatie na rust om tegen tienkoppig Zulte Waregem, dat zich bekocht voelt na afgekeurde goal Jonas Van De Veire

04 november 2018

21u51 2 STVV STV STV 2 einde 1 ZWA ZWA Zulte Waregem Jupiler Pro League Terug naar af . Het herwonnen vertrouwen hielp Zulte Waregem slechts 45 minuten. Na rust gooide het tegen STVV alles te grabbel én verloor het topschutter Harbaoui.

Na tien minuten rinkelde een belletje op Stayen. ‘Lokeren - Eupen: 1-0', rolde door het grote LED-scherm. Geen 60 seconden later herhaalde dat procédé zich: 2-0. Francky Dury bleef ijzig kalm met beide handen in de zakken van zijn mantel voor de dugout-staan. Paniek dat Zulte Waregem terug naar de laatste plek zou verwezen worden? Op dat moment allerminst.

De zege tegen Standard, 72 uur eerder, had namelijk wonderen gedaan bij Essevee. Tegen Sint-Truiden toonde het op het veld en in de hoofden stabiliteit gevonden te hebben. Voor het eerst dit seizoen koos Dury voor dezelfde basiself in opeenvolgende wedstrijden. Die stabiliteit vertaalde zich in een uitstekende eerste helft. Vanuit een stevige organisatie eiste Zulte Waregem de bal op. Voor rust kwam het amper in moeilijkheden, terwijl het zelf dreigde. Meestal via een bedrijvige Bongonda - stilaan weer een gevaar voor verdedigers. Op het halfuur was de wispelturige flankaanvaller het eindstation van een knappe aanval langs Harbaoui en De Pauw. Bongonda schoof de openingstreffer beheerst onder Steppe.

De wederopstanding van Zulte Waregem leek compleet. Zeker toen Hamdi Harbaoui net voor rust de 0-2 binnenknikte. Alleen had de videoref een elleboog gezien - de Tunesiër heeft zijn reputatie niet mee. In plaats van met een geruststellende voorsprong trok Essevee zo met een wrang gevoel de kleedkamer in. Zou dat de enorme terugval na rust verklaren? Of toch dat STVV twee dagen meer rust had? Plots was al het goede uit de eerste helft zoek. Op zes minuten tijd moest Bossut al twee keer ingrijpen en miste Boli onbegrijpelijk. Gelukkig voor de Kanaries dommelde Baudry - nog altijd geen topverdediger - wat later even in, zodat Kamada de gelijkmaker kon scoren.

Het begin van het einde voor Zulte Waregem. Een kwartier voor tijd pakte Harbaoui door een tackle voor de eigen zestien zijn tweede gele kaart. Dom van de spits. En dodelijk voor een ploeg in twijfel. Een volley van Acolatse verwees Zulte Waregem opnieuw naar de laatste plaats (1-2). Eén zege doet dan toch geen wonderen. Hopen dat er toch een béétje van dat goede gevoel van Standard blijven hangen is, want zaterdag komt Lokeren op bezoek. En moet Dury het stellen zonder de geschorste Harbaoui en Sylla. Daar gaat de gevonden stabiliteit...