STVV boekt makkelijke zege bij Eupen, Kamada stapelt de goals op Philip Kevers

10 november 2018

21u53 2 KAS Eupen EUP EUP 1 einde 4 STV STV STVV Jupiler Pro League Een fris van de lever voetballend STVV haalde zwaar uit aan de Kehrweg en maakte zo komaf met zijn zwarte beest Eupen. Opvallend. Kamada scoorde twee keer. Zijn achtste in negen matchen! 1-4.

Cebbalos blesseerde zich tijdens de opwarming aan de adductoren en werd in extremis vervangen door Roman Bezus, ook pas terug uit blessure. De Sart kwam weer in de basis voor Endo. De kanaries moesten aan de Kehrweg komaf zien te maken met hun zwarte beest: AS Eupen. Ze begonnen dan ook zeer behoudend aan de match. En dat rendeerde. Want de match was nog kwartier oud toen Bezus zijn Japanse ploegmaat Kamada in het straatje stuurde en die de (te snel) uitgelopen Van Crombrugge kansloos liet. Meteen het zevende doelpunt voor de Japanner in negen matchen. Van een statistiek gesproken.

Na die voorsprong maakte STVV het spel dood. Eupen kon enkel uitpakken met een gevaarlijke poging van Fall tegenover stellen. Het sein voor de kanaries om te reageren. Botaka vond Kamada aan de eerste paal en die legde het leer listig naast Van Crombrugge binnen. 0-2. Maar dat was zonder de VAR gerekend. Visser herbekeek de fase en keurde de goal (terecht) af wegens buitenspel. STVV drong nu wel aan. De Sart vond echte tot twee keer toe (knik en knal) Van Crombrugge op zijn weg. Het was maar uitstel van executie voor Eupen. Want toen Boli de jonge Casper De Norre mooi vrij speelde voor doel, tipte die het leer naast Van Crombrugge binnen. 0-2 bij de rust.

STVV kwam heel alert uit de kleedkamer en was er al snel kortbij via alweer Kamada. De Japanner bleef echter een gesel voor de Eupense defensie. Het kon niet blijven duren. En toen Garcia een ingestudeerde vrije trap mooi voor de voeten van de Truiense topschutter legde, knalde die de 0-3 onhoudbaar in de verste hoek.

Match meteen gespeeld, zo leek het. Maar het sierde Eupen dat het toch bleef gaan. Fall besloot eerst nog op Steppe. Maar toen Garcia vanop zo’n 30 meter een vrijschop mocht nemen knalde die hem alweer op een magistrale manier mooi binnen. Intusen was Bezus’ pijp uit en moest de Oekraïner plaats ruimen voor Sankhon. Het deed STVV allemaal geen goed. Eupen zette nu druk, felle druk. En de kanaries kwamen een paar keer goed weg. Tot Boli hen bevrijdde met een overhoekse pegel. 1-4. Het zwarte beest was nu helemaal getemd.