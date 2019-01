STVV boekt felbevochten zege op veld van Cercle Brugge, Limburgers voorlopig vijfde in de stand

Jupiler Pro League

Ook zonder Roman Bezus en Casper De Norre heeft Sint-Truiden zijn aspiraties voor play-off 1 nog niet opgegeven. In hun 50ste confrontatie ooit met Cercle Brugge op het hoogste niveau, gingen de Kanaries met drie felbevochten punten aan de haal. Daarmee springt het team van Marc Brys in de klassering over Anderlecht en AA Gent naar een voorlopige vijfde plaats.