Stuivenberg wil sprong naar top zes maken: "Kan niet vroeg genoeg"

Stijn Joris

17u56 0 Photo News Jupiler Pro League Racing Genk staat weer op de rails en leunt weer kort aan bij de subtop. Trainer Albert Stuivenberg stuurde bij en KRC draait beter. Dat hoopt de Nederlandse coach tegen Lokeren nog eens bevestigd te zien én als het even kan met een plekje in de top zes als gevolg.

Racing Genk verloor al zeven wedstrijden op rij niet meer en de Limburgers maken hun slappe start stap voor stap goed. Vorige week kwam de top zes al even in zicht, maar door het gelijkspel op het veld van Kortrijk, lukte het nog niet om die sprong al te maken. "Dat was best balen, hoor", bekende Albert Stuivenberg. "Het had gekund en gemoeten. We hadden zelfs een strafschop om de match te winnen en dat maakt het extra zuur. Als het even kan, willen we dit weekend wel de aansluiting realiseren, maar dat begint met drie punten te pakken tegen Lokeren. We kunnen er niet vroeg genoeg bij horen, maar het is dan ook wel zaak om aan het einde van de rit nog in die top zes te staan."

Lokeren blijkt niet de favoriete tegenstander van KRC te zijn. Van de laatste zeven duels tussen beide teams in de Luminus Arena, won Genk alleen de laatste match. Dat was vorig seizoen in play-off 2 mét Stuivenberg. Lokeren pakte bovendien 60 procent van zijn punten buitenshuis. "Ze zijn gevaarlijk. Dat weten we. Ik merkte dat ze vaak vroeg in de wedstrijd of meteen na de rust scoren en dan ook de overwinning weten vast te houden. Je krijgt altijd leukere wedstrijden als beide ploegen vol voor de zege gaan, maar Lokeren zal er alles aan doen om te voorkomen dat wij aan het einde met drie punten aan de haal gaan. We mogen ze zeker niet onderschatten."

Voor Albert Stuivenberg is het niet zozeer een speciale wedstrijd, voor zijn collega aan de overkant eens te meer. Peter Maes keert voor het eerst terug naar de Luminus Arena. "Voor mij persoonlijk speelt dat geen rol", vertelt Stuivenberg. "Voor Peter misschien des te meer. Of de spelers ermee bezig zijn, weet ik niet. Dat is in elk geval niet nadrukkelijk besproken. Ik heb Peter eerlijk gezegd nog nooit ontmoet maar sinds hij coach van Lokeren is, zijn ze moeilijk te kloppen. Zeker in de uitmatchen hebben ze een plan klaar en moet je van goede huizen zijn om ze te verslaan."

