Stuivenberg spuit mist over opstelling: "4-3-3 past bij ons, maar we trainen ook op formatie met twee spitsen" Kjell Doms

15u32 0 Photo News Jupiler Pro League Gooit Stuivenberg het roer om of blijft hij ook tegen Eupen vasthouden aan de 4-3-3? We vroegen het hem daarnet op de persconferentie. "Mijn filosofie is niet gericht op een formatie, wel op de intenties waarmee we het veld opkomen."

Racing Genk is dringend op zoek naar punten. Wie punten wil, heeft goals nodig en wie goals wil maken, moet kansen creëren. Verzameld talent loopt er voldoende in de Genkse kern, maar het blijft o zo lastig om via een combinatie tot kansen en goals te komen. De laatste veldgoal die Genk maakte dateert van 26 augustus, toen scoorde Pozuelo met een knappe plaatsbal tegen KV Mechelen. Sindsdien scoorde Genk nog drie keer, telkens na een stilstaande fase. De vraag is dus of Albert Stuivenberg blijft vasthouden aan zijn 4-3-3-systeem. Een coach moet natuurlijk zijn principes trouw blijven, maar tegelijkertijd moet je erover waken dat het niet je ondergang wordt.



Misschien is het tijd om eens met Samatta én Ingvartsen aan een wedstrijd te beginnen. Niet zoals op Gent toen Samatta naar de flank werd verbannen, maar allebei voorin. De twee speelden al samen, maar toen gebruikte Stuivenberg het vooral als noodoplossing om een scheve situatie nog recht te trekken. De laatste 20 minuten op Standard bijvoorbeeld, toen Genk 2-1 achter stond. Of thuis tegen Charleroi in het laatste half uur. "De filosofie is niet gericht op de formatie, maar wel op de bedoeling die we hebben", zegt Stuivenberg. "En dat kan je nastreven in verschillende formaties, dat heb ik ook altijd gezegd. Alleen is tot op heden gebleken dat het systeem met buitenspelers bij ons het beste paste. Maar we hebben ook regelmatig getraind op een systeem met twee spitsen. Beide formaties blijven voor mij zeker een optie, want zo kunnen we verrassender zijn voor de tegenpartij. Waar het uiteindelijk om gaat is het creëren van kansen, voor welke formatie je dan ook kiest. Wij moeten vaker in en rondom die zestienmeter opduiken en tot doelpogingen komen. Of die er dan ingaan hangt af van de kwaliteit en de efficiëntie die je op dat moment brengt." Als Stuivenberg voor een formatie met twee spitsen kiest, dan kan dat in een 4-4-2 of een 3-5-2. Wij denken dat de Nederlander dan meer neigt naar het laatste, omdat hij dan ook zijn driehoek op het middenveld: Berge - Pozuelo - Malynovskyi kan behouden. Afwachten hoe Genk zich morgen aan de Kehrweg presenteert.

Photo News

Photo News