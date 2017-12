Stuivenberg: “Provocatie hoort erbij op Mechelen” Kjell Doms

16u11 0 GOYVAERTS/GMAX AGENCY Jupiler Pro League Morgenavond staat wedstrijd twee van de ‘doubleheader’ tussen KV Mechelen en Racing Genk op het programma. In de bekerpartij trok Racing Genk aan het langste eind, maar de Limburgers moesten wel diep gaan. Zhegrova knalde de beslissende elfmeter voorbij Coosemans. Maar de partij stond ook bol van de kleine opstootjes.

Malinovskyi kreeg rood na een opstootje met Bandé en De Witte kreeg het aan de stok met Aidoo. “Ja, ik verwacht opnieuw een echte strijd”, vertelde Albert Stuivenberg. “Nog feller dan vorige woensdag. Er zal meer volk zijn, dus nóg meer druk van het publiek. Provocatie hoort er nu eenmaal bij op Mechelen. Dat is voor de scheidsrechter niet altijd even makkelijk om mee om te gaan. Maar wij moeten ons focussen op datgene waar we invloed op hebben en dat is alles wat er tussen de lijnen gebeurt. Er staat ook heel veel op het spel, misschien nog meer voor Mechelen dan voor ons. Zij moeten winnen om uit die degradatiezone weg te geraken. Ook wij hebben de punten natuurlijk nodig om zo snel mogelijk opnieuw in die topzes te geraken.”

Malinovskyi is er morgen bij. Genk verzet zich tegen de schorsing van drie weken, waardoor de Oekraïner volgende dinsdag moet voorkomen. Dat betekent wel dat hij morgen mag spelen tegen Malinwa. “Het is geen strategische beslissing, wij zijn het gewoon niet eens met de zware sanctie die het Bondsparket vraagt.”