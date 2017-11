Stuivenberg blikt vooruit naar Zulte Waregem: "Efficiëntie moet omhoog" Kjell Doms

16u02 0 Photonews Jupiler Pro League In de toppers kan Genk altijd iets meer, zo blijkt. Zeges tegen Anderlecht en Club werden gevolgd door scoreloze draws tegen Kortrijk en Lokeren. “De efficiëntie moet omhoog”, weet Albert Stuivenberg.

Na de knappe overwinningen tegen Anderlecht en Club Brugge gaf Racing Genk z'n bonus in de daaropvolgende partijen tegen KV Kortrijk en Lokeren opnieuw uit handen. Het is opvallend dat de Limburgers blijkbaar makkelijker een resultaat kunnen neerzetten tegen de topploegen dan tegen ploegen uit de middenmoot en de kelder van het klassement. In dat opzicht is het niet slecht dat Genk zondag op bezoek moet aan de Gaverbeek bij Zulte Waregem. “Daar zijn volgens mij een aantal verklaringen voor”, vertelde coach Albert Stuivenberg daarnet op zijn persconferentie. “Die ploegen die je noemt, Anderlecht en Club Brugge, die maken natuurlijk ook graag het spel. Dat wil zeggen dat zij toch iets meer ruimte laten dan de meeste ploegen. Dan zie je ook gelijk dat wij de kwaliteiten hebben om daarmee mee te gaan. Zeker tegen Anderlecht werkte onze ruit op het middenveld met een diep doorgeschoven Pozuelo perfect. Ook tegen Club Brugge creëerden we zo wel gevaar. Maar het is ook zo dat we in die wedstrijden twee keer scoren uit een stilstaande fase.”

Tegen de 'kleintjes' ziet Stuivenberg dan weer een gebrek aan efficiëntie. “Het is niet dat we tegen Kortrijk en Lokeren onvoldoende kansen hebben gekregen om die wedstrijden te winnen. Maar hoe langer die goal uitblijft hoe zenuwachtiger de jongens worden. Zeker thuis omdat het publiek er dan ook bovenop zit. Ik zeg niet dat we aan honderd percent moeten afwerken, maar het percentage moet toch iets omhoog.” Net nu moet Stuivenberg het stellen zonder Aly Samatta. De Tanzaniaan is geopereerd aan de knie en keert dit jaar niet meer terug. Karelis is opnieuw inzetbaar, maar zit logischerwijs nog een eind verwijderd van zijn beste niveau. “Die interlandbreak heeft Nikos wel goed gedaan”, ging Stuivenberg verder. “Hij heeft verder kunnen werken, maar het is normaal dat hij nog naar het juiste ritme zoekt. Dat komt wel naarmate hij meer en meer minuten zal maken.”

Zo moeilijk het voorin loopt, zo goed staat het achteraan. Racing Genk incasseerde al vier wedstrijden op rij geen tegendoelpunt meer. Tegen Zulte Waregem moeten de Limburgers wel de geschorste Colley missen, hij wordt wellicht vervangen door Jakub Brabec. Doelman Danny Vukovic kreeg vandaag een hersteltraining. Hij plaatste zich begin deze week met Australië voor het WK. “Danny heeft er een wereldreis opzitten, maar het was het wel waard. Een wereldkampioenschap is natuurlijk iets geweldig. Er zijn ploegen die zich niet eens weten te kwalificeren en dan denk ik in de eerste plaats aan Italië”, zei de Nederlander met een grote smile. (KDZ)

