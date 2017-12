Straks 15de Vanhaezebrouck versus Mazzu: opvallende vaststelling uit vorige ontmoetingen tussen twee Belgische succescoaches XC

Hein Vanhaezebrouck en Felice Mazzu: twee coaches mét status in België. Om 18 uur volgt een nieuwe clash tussen beide oefenmeesters, hun vijftiende treffen in de geschiedenis. Wie trok in het verleden het vaakst aan het langste eind? Opvallend: liefst acht keer werden de punten gedeeld. Een overzicht.

17 augustus 2013: Charleroi – KV Kortrijk: 1-2

7 december 2013: KV Kortrijk – Charleroi: 1-1

5 april 2014: Charleroi – KV Kortrijk: 1-1

3 mei 2014: KV Kortrijk – Charleroi: 2-1

18 oktober 2014: Gent – Charleroi: 2-2

15 februari 2015: Charleroi – Gent: 0-0

11 april 2015: Charleroi – Gent: 2-1

8 mei 2015: Gent – Charleroi: 1-1

8 november 2015: Gent – Charleroi: 1-3

13 maart 2016: Charleroi – Gent: 1-1

13 augustus 2016: Charleroi – Gent: 1-1

20 januari 2017: Gent – Charleroi: 1-0

17 april 2017: Charleroi – Gent: 0-1

14 mei 2017: Gent – Charleroi: 1-1

Conclusie: beide coaches hielden elkaar in veertien partijen liefst acht keer in evenwicht. Opvallend. Vanhaezebrouck won viermaal, Mazzu trok slechts twee keer aan het langste eind. Dat gebeurde voor het laatst op 8 november 2015, inmiddels meer dan twee jaar geleden. Benieuwd of de Charleroi-coach op het Astridpark straks met de volle buit aan de haal kan gaan. Antwoord vanaf 18 uur.

