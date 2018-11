Straffe stunt: Zulte Waregem smeert onherkenbaar Club Brugge eerste thuisnederlaag aan Manu Henry

23 november 2018

22u23 26 Club Brugge CLU CLU 1 einde 3 ZWA ZWA Zulte Waregem Jupiler Pro League Een verrassing van formaat. Club Brugge opende zijn terugronde vanavond in mineur. Op het eigen Jan Breydel kreeg het een 1-3 om de oren van Zulte Waregem, dat voor aanvang amper één punt puurde buitenshuis. Oftewel: de op papier zwakste uitploeg verslaat de beste thuisploeg.

’t Was puzzelen geblazen voor Ivan Leko. Vossen, Danjuma, Denswil, Dennis, Diatta, Cools en Vlietinck: allen liggen ze in de lappenmand. Zo moest Rits zowaar postvatten vanop links – iets wat niet al te best uitpakte. Het ontbrak Club aan diepgang, creatieve impulsen en zorgvuldigheid. Veel strijd, maar zelden goed voetbal. En daar waar Zulte Waregem soms verweten werd ‘te naïef’ te voetballen, acteerde het voor rust als een sterk georganiseerd blok. Het plannetje van Dury loonde. Na een eerste prik van de bezoekers -minuut twaalf, noteren we- werkte Nakamba Bongonda tegen de vlakte in de zestien. Boucaut wees, na het bekijk van de videobeelden, terecht naar de stip. Harbaoui bedankte: 0-1.

Ergernis stak de kop op bij de blauw-zwarte fans, die zagen hoe Vanaken eerst over knikte en even later een indirecte vrije trap tegen de dwarsligger knalde. De situatie werd nog benarder. Op slag van rust werkte Bongonda aan de tweede paal de 0-2 voorbij Horvath in doel. Ongeloof op Jan Breydel bij het rustsignaal.

Wie aan een kentering in het tweede bedrijf dacht, kwam bedrogen uit. Moet gezegd: de voetbalgoden waren Club vanavond niet gunstig gezind. Een schot van Bongonda waaide via het lichaam van Mata zomaar voorbij Horvath in doel. Na 51 minuten stond er zowaar 0-3 op het scorebord. Neen, zelfs in zijn stoutste dromen hield Dury geen rekening met zo’n scenario. De 1-3 -De fauw werkte het leer in eigen doel- was niet meer dan een voetnoot in een absolute stuntzege. Dury glunderde, Leko baalde. Club pakt zes op eenentwintig en kan Genk morgen zeven punten zien uitlopen. Zulte Waregem voetbalt zich stilaan uit het degradatiemoeras.