Straffe beelden: Coucke spreekt KVO-spelers geanimeerd toe in Lokeren Mathieu Goedefroy

18u49 17

Marc Coucke heeft omstreeks 17 uur vanavond de spelersgroep van KV Oostende toegesproken. De voorzitter van de kustploeg deed dat in het hotel waar KVO-coach Adnan Custovic en zijn spelers op afzondering waren, amper anderhalf uur nadat hij zijn nieuw project in Anderlecht aan de pers had voorgesteld. De ondernemer hield tijdens het avondmaal van zijn spelers een - zoals op onze beelden te zien is - erg bevlogen speech. Vanavond woont de KVO-voorzitter de wedstrijd op Waasland-Beveren bij.

Florian Van Eenoo photonews