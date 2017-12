Straetman na belangrijke treffer: "Fantastisch" Redactie

18u22 0 BELGA Jupiler Pro League Zijn profcarrière begon vorig seizoen als een sneltrein (een doelpunt in z’n tweede match ooit), maar al snel viel Bob Straetman helemaal stil. De voorbije vier maanden kwam hij door een blessure zelfs helemaal niet meer aan spelen toe. Deze middag vierde hij tegen KV Mechelen zijn rentree, en hij deed dat in stijl: met een doelpunt. “Fantastisch”, glunderde hij.

“Hier ben ik uiteraard héél tevreden mee”, lachte hij. “Mijn eerste minuten onder Peter Maes en meteen scoren: fantastisch. Een paar goede wissels deden de wedstrijd tegen Mechelen kantelen. We zijn weliswaar nog niet mathematisch gered, in de hoofdjes voelt alles wel veel frisser nu. Het zag er even niet goed uit met de vele verliesmatchen, het saaie spel en het mindere voetbal, maar tegen Beveren, Antwerp en nu opnieuw kwam het er wél uit. Het waren moeilijke tijden, ook met die coachwissel, nu is het zaak om in Spanje op winterstage verder te werken om alles nog sterker te maken.”

“Stomme blessure”

Straetman hoopt dat volgend jaar zijn definitieve doorbraak volgt. “Ik wou dit seizoen al veel minuten maken, maar die stomme blessure stond in de weg. Hopelijk lukt het me volgend jaar wél. Conditioneel ben ik nog niet top, maar het begint te beteren. Ik had er al veel vroeger weer willen staan. Ik herbegon iets te vlug na de scheur in de hamstrings, waardoor ik herviel. Vier maanden aan de kant staan was iets te veel van het goede. Hopelijk overkomt het met niet nog een keer.”