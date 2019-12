Storm bezorgt KV Mechelen volle buit tegen Oostende. Maar ging bal niet over de lijn na kopbal van Sylla? ABD/TLB

20 december 2019

22u20 1 KV Mechelen KVM KVM 1 einde 0 KVO KVO KV Oostende Jupiler Pro League KV Mechelen heeft speeldag 20 in de Jupiler Pro League geopend met een nipte 1-0-zege tegen KV Oostende. Nikola Storm maakte twintig minuten voor tijd de enige treffer van de partij. Mogelijk scoorde ook Idrissa Sylla, maar op de videobeelden was niet duidelijk waarneembaar dat zijn kopbal over de lijn ging. Vandaar dat de videoref de Kustboys ook geen gelijkmaker toekende.

Bart Cannaerts. U kent hem als komiek en jurylid in een televisiequiz. Maar Achter de Kazerne is hij vooral bekend als stadionspeaker. En daar zal Nikola Storm niet rouwig om zijn. “De Maldegemse Messi”, riep Cannaerts door de microfoon bij het overlopen van het wedstrijdblad voor de aftrap. Even dollen, dat mag al eens in de laatste thuismatch van het jaar. Storm kreeg weer de voorkeur op links ten koste van Hairemans, die er maar niet in slaagt zijn stempel te drukken bij Malinwa.

Zonder te écht te wervelen was Storm wel de gevaarlijkste man op het veld in de eerste helft. Hij viseerde de verste hoek, maar Ondoa duwde de bal uit zijn kooi. Enkele tellen later werd zijn voorzet net niet binnen gekopt door Togui. En net voor het halfuur besloot een vrijstaande Storm te centraal om Ondoa te bedreigen. Meer kregen we voor rust niet te zien van de thuisploeg. Voor eigen publiek was het weer te weinig. Geen vertrouwen aan de bal. Te slordig. De mindere lijn van de voorbije matchen werd doorgetrokken. Of liggen onze verwachtingen dan echt te hoog?

KV Oostende stond goed in blok. Palaversa heerste op het middenveld. Akpala leek zelfs op weg naar de openingstreffer. Hij kon alleen af op Thoelen, maar tastte meteen naar de hamstrings toen hij zijn sprint inzette. Einde wedstrijd voor de Nigeriaan. 0-0 bij rust.

Het tempo ging dan toch wat de hoogte in na de pauze. Togui knalde van dichtbij in het zijnet, aan de overkant kon Hjulsager een prima actie niet afronden. Malinwa kwam beter in de wedstrijd en Vrancken gooide De Camargo en Schoofs in de strijd. Het Mechelse offensief kon beginnen.

Van Damme pakte uit met een gemeten diagonale cross naar Storm, die zijn duivels ontbond. Naar binnen komen en knallen richting de korte hoek. Ondoa was eraan voor de moeite. 1-0.

Malinwa hield zijn voorsprong ook vast, al kwam daar wel wat geluk bij kijken. Sylla kopte een vrijschop op Thoelen en de bal leek net over de doellijn, maar ref Smet en de VAR gaven geen kik. De bezoekers begrepen er niets van, na de match ging Faes de beelden zelfs ostentatief tonen aan Smet (zie video boven). Aan de overkant claimde KV in het absolute slot nog een penalty na een vermeende fout van Bataille, en minuut later liet Engvall dé kans op de 2-0 liggen. Het bleef bij een felbevochten 1-0.

KVM kruipt zo voorlopig weer dichter bij de top zes. Oostende daarentegen verloor zijn zevende uitmatch op rij en blijft dertiende.