Storck, de compromisloze Duitser die Moeskroen reanimeert: "Als iemand mij niet volgt, scheiden we" Bart Fieremans

31 januari 2019

07u03 0 Jupiler Pro League Nog ongeslagen tegen een G5-ploeg en de scalp van titelfavoriet Genk. Bernd Storck (56) drukt met Moeskroen zijn stempel. De Duitse voetbalcoach heeft een duidelijke voetbalvisie, en houdt niet van compromissen: "Ik heb het stuur liever zelf in de hand."

Na het interview troont Storck ons naar de fitnesszaal van Moeskroen. Daar ligt sinds een maand een speedcourt, een vierkant met kleurvakken gekoppeld aan een tv-scherm. "Ideaal om de reactie- en bewegingssnelheid te meten en te trainen", zegt Storck. Hij vraagt ondergetekende de test af te nemen. De chrono's zijn half zo goed als de beste Moeskroenspeler, Sidney Friede. Voor Storck is de speedcourt geen speeltje, wel een nuttig radertje om spelers te verbeteren. "In Duitsland hebben topclubs als Bayern, Leipzig en Schalke dat. (trots) In België zijn wij de énige ploeg met een speedcourt."

Je hebt 10% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN