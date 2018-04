Stond Diaby nu buitenspel of niet? Spits van Club Brugge zag zijn gelijkmaker alvast afgekeurd door de videoref MDB

15 april 2018

20u48 7

Je hebt voor- en tegenstanders van de videoref. "De videoref? Dat ze die maar gewoon afschaffen", was Gent-trainer Yves Vanderhaeghe gisteren na de strafschop van Edmilson alvast duidelijk. Anders dan gisterenavond kwam de VAR wel in actie in play-off 1. In het slot van de topper tussen Anderlecht en Club Brugge schoof Abdoulay Diaby de 1-1 tegen de touwen. Het feestje was echter van korte duur. Na inspraak van de videoref keurde Bart Vertenten het doelpunt toch af.

Een randgeval. Op de foto die werd stilgezet is te zien hoe Diaby uiteindelijk wel met een teen buitenspel lijkt te staan. Al moet er natuurlijk ook rekening gehouden worden met het moment waarop de beelden werden stilgezet. Buitenspel of niet? Zegt u het maar.

Vanhaezebrouck: "Gelukkig was de videoref er"

Hein Vanhaezebrouck was tevreden over de beslissing van de videoref. "Er gaat eerst al een fout aan vooraf op Ganvoula die niet gefloten werd", vertelde de trainer van Anderlecht. "Gelukkig was de videoref er. In onze thuiswedstrijd in de competitie tegen Club Brugge was die er niet en misschien hadden we die match dan wel kunnen winnen."