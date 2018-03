Stilstaande fases nekken KV Mechelen op Sclessin

Standard-KV Mechelen. Een match waar veel op het spel stond. De Rouches moesten winnen in de strijd om play-off 1, Malinwa had punten nodig in de strijd tegen de degradatie. De belangen waren groot voor beide ploegen. Het was er aan te zien in de openingsfase. De eerste kans was voor de thuisploeg, Edmilson trapte voorlangs.



Maar KV Mechelen was niet gekomen om zich in te graven. Na vijf minuten stak El Messaoudi diep tot bij Cobbaut, zijn voorzet was perfect, Bandé tikte binnen. 0-1, de fans van Malinwa aan het feest. Standard leek even aangedaan. Slordig voetbal in Luik. Toch kregen de Rouches tot twee keer toe de kans op de gelijkmaker. Coosemans redde op een knal van Edmilson, de flankaanvaller trapte een minuut later - Emond kopte goed door - onbegrijpelijk over. Een meter voor de doellijn.



Aan de overkant dreigde KV Mechelen opnieuw. Koutroubis speelde slecht terug, Bandé was te verrast en geraakte niet voorbij Ochoa. Over een weer, een aangename wedstrijd. Van de twee ploegen, Malinwa moest niet onderdoen. Integendeel. Snelle counters, met durf uitvoetballen. Carcela schoot naast, Cobbaut verlengde een vrije trap net over. Tien minuten voor de rust kwamen de Rouches toch op 1-1. Emond kopte binnen, Sá was heel even vergeten.



En toch moet je het KV Mechelen nageven. Ze wilden van geen wijken weten, ondanks de druk van de thuisploeg. Meer nog, Malinwa kwam opnieuw op voorsprong. De kopbal van Mera was onhoudbaar, de assist van Rits perfect. En dan kwam misschien wel het kantelmoment in de wedstrijd. Na een scherpe tegenaanval mocht Bandé alleen op Ochoa afgaan, Cavanda tikte hem aan. Maar scheidsrechter Lambrechts liet gewoon doorspelen. Niets aan de hand. Een onbegrijpelijke beslissing. Als je dat niet ziet.....Soit, KV Mechelen verloor even de concentratie en dat betalen ze dit seizoen elke keer cash. Op de laatste hoekschop van de eerste helft kopte Luyindama vrijstaand binnen - Mera nergens te bespeuren.



Standard met hernieuwde moed de kleedkamer binnen - al werd Cop wel afgevoerd naar het ziekenhuis met een gebroken neus. Zijn vervanger Carlinhos bracht Standard vlak na de rust op 3-2. Opnieuw op een stilstaande fase, opnieuw een kopbal. Als je op bepaalde momenten zo slecht verdedigt....



Zo leuk het was voor de rust, zo rommelig werd er gevoetbald in de tweede helft. De druk van Standard nam toe, maar grote kansen? Neen, dat niet. Voor Malinwa was het zaak om te overleven. Dat deden ze goed tot tien minuten voor tijd. Carcela trok aan Cobbaut, de linksachter trok terug en hield de Standard-aanvoerder af. Lambrechts gaf strafschop op aangeven van de lijnrechter. Marin trapte, Coosemans redde. En dat kan wel eens een belangrijke zijn. Door het 2-0-verlies van Eupen op Antwerp klimt Malinwa op doelsaldo naar de voorlaatste plaats. Hoe spannend kan het zijn. Beslissing volgende week. Oh ja, door deze zege komt Standard opnieuw in de top zes. Iedereen content.