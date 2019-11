Sterke Mbokani gidst Antwerp met twee goals naar verdiende zege tegen AA Gent MVS/TLB

21 november 2019

22u28 18 Antwerp ANT ANT 3 einde 2 GNT GNT KAA Gent Jupiler Pro League Zou hij zichzelf straks op een glaasje Palinka trakteren? Laszlo Bölöni’s 100ste match als Antwerp-coach werd immers écht een feestje. Grote man bij de Great Old was andermaal Mbokani. ‘Dieu’ had er zin in, Gent iets minder.

Al na 38 seconden had het bingo kunnen zijn. Mbokani kon net niet goed genoeg bij een voorzet van Buta. Antwerp was baas, Gent onderging. ’t Was dan ook verrassend dat de Buffalo’s halfweg de eerste helft plots op voorsprong stonden. Pas op, wel een mooie goal. Yaremchuk werkte een counter uit het boekje mooi af.

Bölöni was voor de gelegenheid -het feestvarken had eens zin in iets anders- afgestapt van z’n favoriete 4-2-3-1 en koos voor drie centrale verdedigers. Hij doet het zelden. De laatste keer hanteerde hij dat systeem op de 9de speeldag van vorig seizoen, thuis tegen… AA Gent. Antwerp verloor toen met 1-2, maar die nederlaag belette hem dus niet vanavond opnieuw voor dat recept te kiezen. Wel, dat trio achterin liet zich daar wel erg makkelijk in de luren leggen.

Soit, als de nood het hoogst is, is Dieu nabij. Op een voorzet van Rodrigues was de Gouden Stier er als de kippen bij om z’n 12de van het seizoen binnen te knallen. Op het halfuur had de thuisploeg de situatie helemaal omgedraaid toen Owusu de bal in de zestien met de hand beroerde. Strafschop voor Antwerp, dan gebeurt er altijd iets, remember de klucht tegen Standard. Een altruïstische Mbokani gooide deze keer echter het leer meteen naar Refaelov. De Israëliër faalde niet.

Een lusteloos Gent had niet de minste reactie in huis. Meer nog, even na rust was daar nummer 13 voor Mbokani. Wat een killer. Antwerp speelde outstanding, zelfs zonder Lamkel Zé. Maar hoe slap verdedigden de bezoekers?!

Applaus

De Sart was in het slotkwartier nog centimeters van een wereldgoal verwijderd, een licht geblesseerde Dieu kreeg een applauswissel van Bölöni. Gent milderde in minuut 94 nog via David, maar de Oost-Vlamingen komen zondag in eigen huis best heel anders voor de dag willen ze hun tweede plaats niet verliezen. Antwerp springt in de stand naast Standard en KV Mechelen naar stek drie, op een puntje van Gent. Dat wordt smullen zondag.