Sterke eerste helft Waasland-Beveren krijgt geen vervolg: 1-1 tegen Eupen Michaël Vergauwen

10 augustus 2019

21u55 2 KAS Eupen EUP EUP 1 einde 1 WBE WBE Waasland-Beveren Jupiler Pro League 45 minuten lang speelde Waasland-Beveren met Eupen als een kat met een weerloos muisje. De muis overleefde echter en wist na rust te ontsnappen. Meer nog: de eindstand werd 1-1. Vooral voor de Wase bezoekers is dat een gemiste kans op een eerste driepunter.

Echt waar, maar mits winst konden zowel Eupen als Waasland-Beveren over Anderlecht wippen in het klassement. Uitgelezen kans voor de twee degradatiekandidaten vanavond om een eerste overwinning van het seizoen te behalen. Zeker als je het programma van het duo erbij haalt. Waasland-Beveren mag het volgend weekend tegen Genk opnemen, Eupen trekt naar Club Brugge.

Waasland-Beveren startte het best. Verreth plaatste de bal niet zuiver genoeg, Koita knalde -via De Wolf- op de lat. Even voor het halfuur werd het overwicht van de Waaslanders beloond. Rechtsback Wiegel -die is écht goed- schilderde de bal op het hoofd van de inlopende Badibanga, die de bal perfect binnen kopte. Mooie aanval en eerste doelpunt via een uitgespeelde kans dit seizoen voor W-B. Eupen kon alleen maar toekijken. De Oostkantonners waren echt nergens.

Dubbele pech

Het zat Waasland-Beveren echter niet mee. Zowel linksback Vukcevic als middenvelder Koita -beiden aan een goede match bezig- moesten geblesseerd naar de kant. Bovendien kwam Eupen na rust een pak frisser voor de dag. Bij de eerste kans van de thuisploeg hingen de bordjes plots gelijk. Toyokawa trapte een vrijschop rechtstreeks in de verste hoek.

Wat restte was een zenuwachtige bedoening, in een partij die steeds minder een winnaar verdiende. Enige opsteker voor zowel Eupen als Waasland-Beveren: de nul -en de laatste plaats- is weg. Maar dat is het dan eigenlijk ook. Vooral de Waaslanders hadden véél meer moeten doen met het overwicht voor rust.

