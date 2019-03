Sterk Racing Genk begint aan play-off 1 met een knal: leider stuurt na imposante eerste helft Anderlecht wandelen PJC en GVS

30 maart 2019

22u20 17 KRC Genk GNK GNK 3 einde 0 AND AND Anderlecht Jupiler Pro League Play-offs zijn weliswaar raar, maar… Dit Anderlecht wordt echt geen kampioen. Op Genk kwam het er niet aan te pas: 3-0.

Op het trainingsveld van Racing Genk staat dezer dagen voortdurend een tolk. De man is te beklagen. Als je in het spoor van de Japanner Junya Ito moet zitten, dan ben je ’s avonds vast en zeker bekaf - wat een sneltrein, zeg.

Genk charmeerde offensief, zelfs zonder Pozuelo. Trossard raakte de lat, Heynen poeierde vanuit de draai net naast en Ito - snelheid en dribbels in één - speelde Obradovic helemaal zot. Anderlecht hapte naar adem - vrouwen en kinderen eerst.

Net op het moment dat je dácht dat Genk de prijs zou betalen voor zijn inefficiënte, ging Didillon met het paars-witte geluk spelen. Zijn uittrap was te kort, een paar seconden later scoorde Maehle (1-0). De kans erop trof Samatta de lat.

Didillon is dit seizoen een toonbeeld van constante - minstens een zes, altijd. ’t Zou dan ook unfair zijn om hem nu, na één misser, af te branden. Zeker omdat zijn ploegmaats geen voet aan de grond kregen. Anderlecht was voor rust nooit dominant. Er viel minstens één wissel te verwachten bij Anderlecht na 45 minuten. Die kwam er niet…

Bij Genk stoomde Paintsil zich langs de lijn wel klaar. Ito had zich immers bezeerd aan de heup en kon niet meer verder. Maar ach, dan maar swingen met links, dacht ie nog snel even te doen voor zijn vervanging. Geweldige goal: 2-0.

Het was voor Rutten het signaal om alsnog in te grijpen. Trebel kwam voor een ontgoochelende Zulj, Amuzu voor Santini. Het bracht meteen een béétje schwung in het spel. Verschaeren infiltreerde en schoof de bal tegen de paal.

Het was slechts een opflakkering: Paintsil maakte het nog een tikje pijnlijker: 3-0.

“Een compliment”, noemde Rutten het feit dat sommigen hen als titelkandidaat zagen. Wat hebben die mensen gedacht? Anderlecht zal al blij mogen zijn als het straks een Europees ticket binnenhaalt. En zelfs daar zal het keihard voor moeten werken.

Genk zonder Pozuelo: da’s meer dan gewoon een titelkandidaat, hoor. Nu maar hopen voor de neutrale voetballiefhebbers dat die blessure van Ito meevalt.