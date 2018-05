Ster in de schaduw: een sterkte-zwakte-analyse van Gojko Cimirot Frank Dekeyser

12 mei 2018

10u33 0 Jupiler Pro League Iedereen praat - terecht - over Mehdi Carcela en Junior Edmilson. Maar in hun schaduw speelt ook Gojko Cimirot (25) uitstekende play-offs. Getuigenissen over de bescheiden middenvelder van Standard.

"Skroman, odan, pozrtvovan."

Bescheiden, loyaal en toegewijd. In thuisland Bosnië lopen ze hoog op met Standard-middenvelder Gojko Cimirot. In de winterstop gehaald bij het Griekse PAOK voor ongeveer 2,5 miljoen euro - in augustus sprong een transfer op het laatste moment af. Het geeft aan dat ze in Luik geloven in de kwaliteiten van de Bosnische international.

