Stempel eerste klasse onwaardig: STVV en Cercle beginnen met 0-0 FKS/LPB

28 juli 2018

21u55 0 STVV STV STV 0 einde 0 CER CER Cercle Brugge Bekijk nu de strafste acties van deze match Jupiler Pro League Een bijzonder slordige, povere en kansarme match eindigde op een 0-0-gelijkspel. Daarmee is eigenlijk alles gezegd. Stempel eerste klasse onwaardig.

Aanvankelijk drong STVV wel aan, Cercle trok zich helemaal terug op de eigen helft. Boli had ook moeten scoren toen hij alleen voor Nardi opdook, maar te lang aarzelde en zo over besloot. Maar voor het overige ving de promovendus de onmondige Kanaries goed op. Het gaf 'De Vereniging' moed. Want in het laatste kwartier waren zij het die kwamen opzetten en zowaar Steppe op de proef stelden via een schotje van Hoggas en een gevaarlijke schuiver van Tormin. Voor het overige was het huilen met de pet op. Ook al had Nardi op slag van rust nog een goede reflex nodig om een overhoekse knal van De Sart over te tikken.

Ook in de tweede helft eiste de thuisploeg van meet af aan de bal op, maar naar voren toe werden geen oplossingen gevonden. Verkeerde passes en misverstanden stapelden elkaar op. Cercle was na een zeldzame uitbraak nog het dichtst bij de openingstreffer, maar Tormin besloot van dichtbij op Steppe. Intussen was het laatste kwartier al aangebroken en drukte STVV nog eens door. De bezoekers moesten terug, maar vingen de Kanaries andermaal goed op. Zo bleef het 0-0.

Meer over Nardi

Steppe

Cercle

STVV

sportdiscipline

voetbal

sport

Tormin