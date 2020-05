Stem op de beste spelers van het voorbije seizoen en herbeleef onze tien meest memorabele momenten Niels Vleminckx

07 mei 2020

16u14 0 Jupiler Pro League De Veiligheidsraad heeft beslist. Het seizoen 19-20 zit er écht op. Maar omdat het collectief voetbalgeheugen nu al twee maanden stof aan het vergaren is: tijd voor een overzicht van de tien meest memorabele momenten van de afgelopen campagne. In de polls hieronder gaan we ook op zoek naar de voor jullie beste doelman, verdediger, middenvelder en aanvaller.

Poll Wie was de beste keeper van 2019/2020? Arnaud Bodart

Sinan Bolat

Thomas Kaminski

Simon Mignolet

Hendrik Van Crombrugge Arnaud Bodart 2%

Sinan Bolat 7%

Thomas Kaminski 1%

Simon Mignolet 72%

Hendrik Van Crombrugge 18%

Poll Wie was de beste verdediger van 2019/2020? Simon Deli

Vincent Kompany

Clinton Mata

Michel Ngadeu

Zinho Vanheusden Simon Deli 17%

Vincent Kompany 13%

Clinton Mata 58%

Michel Ngadeu 6%

Zinho Vanheusden 6%

Poll Wie was de beste middenvelder van 2019/2020 Selim Amallah

Ryota Morioka

Vadis Odjidja

Hans Vanaken

Ruud Vormer Selim Amallah 5%

Ryota Morioka 7%

Vadis Odjidja 20%

Hans Vanaken 64%

Ruud Vormer 4%

Poll Wie was de beste aanvaller van 2019/2020 Nacer Chadli

Jonathan David

Krépin Diatta

Dieumerci Mbokani

Lior Refaelov Nacer Chadli 2%

Jonathan David 38%

Krépin Diatta 25%

Dieumerci Mbokani 33%

Lior Refaelov 2%

De tien meest memorabele momenten:

Kompany berispt eigen spionkop

Sportief leverde de grote terugkeer van Vincent Kompany minder op dan verwacht. Maar Vince the Prince liet wel meermaals zien wat voor grote persoonlijkheid hij heeft. Toen een onverlaat van de harde kern van Anderlecht een voetzoeker gooide richting Mignolet, greep Kompany zelf in. Hij omarmde Mignoet en las de fan de les.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De hak van Dennis

Is het Luc Nilis? Is het Luis Suárez? Nee, het is Emmanuel Dennis. Met een énig mooie hakbal hielp de Nigeriaan Club Brugge voorbij KV Mechelen. Zonder twijfel één van de goals van het seizoen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Alles van Lamkel Zé

Het seizoen van Didier Lamkel Zé is op zich al een tienvoudige Netflixserie waard. Knettergek en bij momenten geniaal. Hij haalde de woede van de Clubfans op z’n hals door een Instagrampost, hij provoceerde in blessuretijd heel Sclessin. En dan laten we zijn fratsen tegen AZ nog buiten beschouwing. De boodschap op z’n zelfgemaakt t-shirt (Lamkel Ze Na Kalm) volgde hij lang niet altijd op. Maar ondertussen etaleerde hij ook zijn onversneden klasse. Zijn pegel tegen KV Kortrijk met zijn ‘mindere’ linker was van uitzonderlijke kwaliteit.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Anderlechtfans roeren zich

Lang bleven de Anderlechtfans immuun voor de barslechte resultaten, maar na de nieuwe sof eind september tegen Waasland-Beveren (0-0) werd duidelijk dat het tij keerde. Het geduld raakte op. In plaats van applaus, kwade gezichten en wegwerpgebaren. Enkele tientallen fans troepten samen aan de hoofdingang om hun onvrede te uiten. De oproerpolitie was snel ter plekke, Michael Verschueren speelde zijn rol als vredesduif perfect. De definitieve start van een bijzonder onrustig paars-wit seizoen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De hattrick van Mbokani

Hij greep nét naast de Gouden Schoen – tot onbegrip van vrouwlief Marlène. Maar Dieumerci Mbokani kroonde zich op zijn 34ste wel samen met Jonathan David doodleuk tot officieuze Gouden Stier. Met dank aan een hattrick op de voorlaatste speeldag tegen KV Oostende.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De volley van Vanaken

Alsof hij een diploma in de geometrie heeft. Álles klopte aan de volley van Hans Vanaken op het veld van Anderlecht op 20 januari. Een stap achteruit, rondkijken maar geen andere opties zien, en dan met de op papier mindere linker fenomenaal de bal over keeper Van Crombrugge lepelen. Meetkundige perfectie.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Felice ‘Bolt’ Mazzu

Felice Mazzu kreeg zijn kans bij een topclub, maar slaagde niet bij Racing Genk. De schoenen van Philippe Clement bleken te groot om te vullen. De aderlating na het vertrek van Malinovskyi, Trossard en Pozuelo was onoverkomelijk. Maar Mazzu bleef tot de laatste snik knokken. Getuige daarvan zijn sprint na de last minute treffer van Onuachu tegen Moeskroen. Een maand later kreeg hij zijn C4.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Coucke maakt ambras

KV Oostende stuntte tegen Anderlecht. Het was een sleutelzege in de strijd om het behoud. Maar die match zal toch vooral bijblijven door de gebeurtenissen in de VIP-ruimte. Marc Coucke, die door het bestuur van KVO op de korrel was genomen door zijn stugge houding in de onderhandelingen over de 6,2 miljoen euro schulden die zijn ex-ploeg aan hem had, kreeg het aan de stok met Oostende-voorzitter Frank Dierckens. Na een felle discussie verliet Coucke nog voor de rust het stadion. Ondertussen ging paars-wit kopje onder aan de kust.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De onbekroonde klasse van David

18 goals. 8 assists. En zeggen dat Jonathan David nog steeds maar 20 jaar jong is. De Canadees van AA Gent is een goudklomp. De belangrijkste voetbalmedia van Spanje, Engeland en Duitsland citeerden zijn naam al bij de grootste clubs van Europa. Op de verkiezing van de Belofte van het Jaar op de Gouden Schoen eindigde David verrassend genoeg niét bovenaan. Dat was een ongelukkig gevolg van de manier waarop er gestemd wordt: wie David punten gaf voor de Gouden Schoen, stemde vaak niet op hem als Belofte – omdat hij die categorie ontgroeid was. AA Gent was daar ongelukkig mee. Begrijpelijk. De onversneden klasse van David verdiende beter.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De defibrillator van Storck

De patiënt bewoog niet meer. Was gestopt met ademen. Had geen polslag. Cercle Brugge was ten dode opgeschreven. En toen kwam Bernd Storck. In de wintermaanden zaaide hij – de Duitser liet Cercle weer voétballen. De puntenoogst zou nog volgen. Laat, maar net op tijd, pakte de vereniging 12 op 12. Na de 1-0 tegen AA Gent wist iedereen het al, één week later was het ondanks verlies op Club officieel: Cercle blijft in 1A. Met dank aan de defibrillator van Storck.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.