Stayen schrikt: KVO-doelman Dutoit blijft roerloos op de grond liggen na stevige botsing

28 april 2018

22u35 0

Heel Stayen hield in het slot van de wedstrijd tegen KV Oostende de adem in. Roman Bezus had voor STVV net de 4-1 in doel getikt, maar in diezelfde fase kreeg William Dutoit een stevige botsing te verwerken. Het sluitstuk van KV Oostende, nota bene ex-STVV, bleef roerloos op de grond liggen en spelers die rond hem stonden, gebaarden dat de verzorgers snel ter plekke moesten komen. Dat gebeurde ook waarna de 29-jarige Franse doelman minutenlang verzorgd werd. De supporters van STVV probeerden hun voormalige speler nog te steunen met enkele bemoedigende gezangen.