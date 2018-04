Stayen schrikt: Dutoit blijft roerloos op de grond liggen na stevige botsing, KVO-doelman afgevoerd naar ziekenhuis Philip Kevers

28 april 2018

Oostende slikte niet alleen een zure nederlaag op Stayen, in de slotminuut werd keeper William Dutoit na een lange verzorging ook nog naar het ziekenhuis gebracht. Aanleiding was een botsing met zijn ploegmaat en verdediger Rocky Bushiri. Die reageerde na afloop bijzonder teneergeslagen. “Ik was geschrokken. Dit heb ik nooit eerder meegemaakt. Ik kreeg een por in de rug en kwam met mijn dijbeen op het hoofd van William terecht. Die leek even buiten westen. Maar gelukkig kwam hij snel weer bij. Hopelijk heeft hij niet teveel averij opgelopen.” Het Truiense publiek scandeerde minutenlang de naam van hun ex-keeper die met een nekbrace op een draagbaar werd afgevoerd maar toch nog de tijd vond om de spionkop even toe te wuiven. Alleszins een hoopvol signaal dat de blessure niet zo ernstig is dan eerst verwacht. Vermoedelijk betreft het een hersenschudding. Maar het blijft wachten op de uitslag en het verdict van de scan, natuurlijk.