Start het voetbal in België wél met fans? Bayat: “Een papa en zijn zoon kunnen zo naast elkaar zitten” KDW/ODBS

17 mei 2020

14u11

Voor Marc Degryse was de herstart van de Bundesliga achter gesloten deuren Voor Marc Degryse was de herstart van de Bundesliga achter gesloten deuren een tegenvaller en ook Mehdi Bayat werd er duidelijk niet wild van. De bondsvoorzitter onderzoekt of het in België toch niet kan mét een beperkt aantal fans, wanneer onze competitie in augustus zich weer op gang trekt. Verschillende van onze clubs zijn al voorstander.

Bayat opperde het idee als voorzitter van Charleroi gisteren tijdens een Facebook Live van de Zebra’s. “We analyseren de situatie geleidelijk aan om te kijken of het misschien mogelijk is om opnieuw te spelen in stadions met een beperkte capaciteit. Maar door wel alle nodige maatregelen te nemen om de gezondheid van onze supporters te garanderen.”

VTM NIEUWS belde Bayat en hij ging dieper in op de theorie. “Een papa en z’n zoon kunnen naast elkaar in het stadion zitten, maar er is een afstand tussen hen en de personen rond hen. Zo kunnen we helaas geen halfvolle stadions hebben, maar wel tot 30 of 40 procent. Dat is al beter dan niets. Want zo’n lege tribunes zonder sfeer zijn toch maar triestig. Ook voor de spelers. Daarom moeten we proberen om aan de best mogelijke oplossingen te denken om de beide te kunnen combineren.”

