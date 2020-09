Standard wordt alleen tweede na vijf dolle minuten tegen KV Kortrijk SVL/FDZ

20 september 2020

17u50 10 Standard STA STA 2 einde 1 KVK KVK KV Kortrijk Jupiler Pro League Zweten tot de laatste minuut voor Standard. Maar de zege tegen Kortrijk was verdiend. Dertien op achttien en een tweede plaats voor de Rouches, daar is niets mis mee.

Terug fans op Sclessin. Ze hebben er lang op moeten wachten.

Het deed hen plezier dat Mehdi Carcela een basisplaats kreeg. Hij werd vooraf bezongen - lieveling in Luik.

Philippe Montanier verraste op links met een basisplaats voor de negentienjarige Damjan Pavlovic. Nochtans zat hij niet in de selectie die zaterdag werd vrijgegeven. Waarom niet? Joost mag het weten.

Beetje flauw van de Franse coach.

Pavlovic deed het niet slecht op offensief vlak. Verdedigend heeft hij zeker nog een groeimarge.

Standard begon degelijk tegen Kortrijk. De bezoekers hielden de boel goed gesloten. Een stevig blok, speculeren op de tegenaanval. Het tempo van de Rouches niet hoog genoeg. Na achttien minuten schoot Oulare in het zijnet, Pavlovic zette Dewaele te kijk en kreeg de handen op mekaar.

Voorts was het vooral middenveldspel.

Tot op het half uur. Carcela stuurde Amallah diep, de Marokkaan trapte vol op de kruising. Twee minuten later kwam Standard dan toch op voorsprong. Ocansey maakte de strafschopfout op Fai, Amallah trapte koel binnen. En plots ging het snel. Raskin ging diep, keek op en zette voor, Oulare - tot dat moment niet in de wedstrijd - gleed binnen. Een spitsengoal.

Maar Kortrijk treurde niet. Vlak na de 2-0 profiteerden ze van concentratieverlies bij Bokadi en Pavlovic. Mboyo trapte overhoeks binnen. Tot frustratie van Arnaud Bodart. Geen nieuwe clean sheet voor hem.

Kortrijk probeerde hoger druk te zetten in de tweede helft. Veel kansen leverde dat niet op.

En als Standard het gaspedaal even indrukte, was er meteen gevaar. Cimirot speelde Oulare aan in de zestienmeter, Rougeaux verdedigde uitstekend. Amallah trapte naast en Oulare was niet doortastend genoeg op een pass van Carcela en Cimirot knalde over.

2-1 blijft natuurlijk een tricky tussenstand.

De Rouches zochten dan ook naar de geruststellende 3-1. Carcela in de zestienmeter, zijn voorzetschot was onzuiver. Vanheusden in de zestienmeter, zijn voorzet werd afgeblokt. Het schot van Avenatti miste ook precisie.

Aan de overkant kopte Jonckheere naast.

De slotfase was prangend. Kortrijk drong bij momenten aan, Standard verdedigde kordaat. Jakubech haalde een schot van Cimirot van onder de lat.

Vijf minuten voor tijd ging Jonckheere liggen na een contact met Bodart. De middenvelder kreeg geel, scheidsrechter Boterberg ging kijken naar de beelden, maar bleef bij zijn beslissing.

Standard hield uiteindelijk stand. De laatste minuten met hangen en wurgen. Geen dom puntenverlies deze keer.

Mehdi Carcela zat dan al even op de bank. De loopgraven zijn niets voor hem. Tien minuten voor tijd vervangen. Onder applaus, luid bezongen.

De fans zijn terug, Carcela is terug. Standard blijft goed meedraaien bovenin.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.