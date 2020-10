Standard wint Waalse derby met 1-2 en smeert Charleroi eerste nederlaag aan, Vanheusden: “Zege voor de supporters” YP

04 oktober 2020

20u08 12 Charleroi CHA CHA 1 einde 2 STA STA Standard

De mot zit er in bij Charleroi. De leider in de Jupiler Pro League kreeg als afsluiter van een slechte week - waarin het de kwalificatie voor de Europa League door de neus geboord zag - nog een stevige dreun te verwerken van Standard. De Waalse derby, die lang onder de verwachtingen bleef, ging verloren met 1-2. Verdiend ook, want de Rouches waren de enige ploeg die echt tot kansen kwam. ‘t Was wel wachten tot diep in de tweede helft, dat de bezoekers zichzelf konden belonen. De piepjonge Balikwisha verzilverde een prima assist van Cop - beiden ingevallen - en vijf minuten voor het eind bekroonde Raskin zijn uitstekende wedstrijd met de 0-2. Fall bracht de spanning nog terug met een afgeweken volley, maar verder kwam de thuisploeg niet meer. De Carolo’s (19 punten) zien zo Club Brugge naderen tot op een puntje, terwijl Standard nu derde is met 17 eenheden. Alles terug op een zakdoek.

Zinho Vanheusden: “Feestje? Nee, morgen nationale ploeg”

“Ik ben super tevreden na deze wedstrijd. Het is een overwinning voor de supporters”, begon Vanheusden. “Charleroi staat eerste en is ongeslagen, dus we mogen heel fier zijn op onze prestatie.” De jonge verdediger van Standard maakt morgen z'n intrede bij de Rode Duivels. “Daar ben ik heel fier op uiteraard”, reageerde hij. Toch een klein feestje na deze overwinning? “Nee, nee, morgen nationale ploeg”, klonk Vanheusden plichtsbewust.

