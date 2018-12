Standard wint teleurstellende Waalse clash: Mpoku schiet Rouches steviger in top zes Frank Dekeyser en Glenn Van Snick

26 december 2018

19u54 4 Charleroi CHA CHA 0 einde 1 STA STA Standard Jupiler Pro League Standard is het jaar op een ‘high’ geëindigd. Te sterk voor rivaal Charleroi in de choc wallon, tien op twaalf en een vierde plaats in het klassement.

De studieronde duurde lang in het Stade du Pays. Standard had het balbezit, kreeg vier hoekschoppen waar niets uitkwam. Charleroi voetbalde zoals steeds vanuit een strakke organisatie, weinig tot niets weggeven. Het was twintig minuten gevechtsvoetbal. Enkel een opstootje tussen Vanheusden en Osimhen was het vermelden waard. Mannetjes onder mekaar – Laforge loste het keurig op met een vermanend vingertje.

Pas in minuut negentien werd er voor het eerst op doel getrapt, de poging van Diandy ging ver naast. Maar eindelijk kwam er wat meer schwung in de partij. Charleroi probeerde de match in handen te nemen. Na een snelle tegenaanval stak Hendrickx diep tot bij Osimhen, die trapte onhandig naast. Angella kopte niet veel later net over na een vrije trap.

En toch was het Standard dat op voorsprong kwam. Laifis trapte een goede lange bal op Djenepo, die zette voor en Penneteau bokste in de voeten van Mpoku. Een koud kunstje voor de flankaanvaller, hij trapte de 0-1 simpel binnen. De Rouches op een wolk. Plots kwamen er wel kansen. De kopbal van Luyindama werd van de lijn gehaald door Diandy, Emond krulde net naast. De thuisploeg hapte naar adem. Dreigen deden ze nog amper. Hendrickx trapte te zwak op Ochoa, Vanheusden keerde het schot van Osimhen.

Sterke Vanheusden

In het begin van de tweede helft kregen de Carolo’s hun beste kans tot dan toe. Benavente kwam schuin voor doel, kon uithalen, maar zijn poging ging voorlangs. Bruno geraakte dan weer niet voorbij Vanheusden – opnieuw een uitstekende match van de jonge verdediger. Sterk in de duels, goed in de anticipatie. Hij heeft een naturel dat je niet al te vaak ziet.

Intussen werd Charleroi stilaan wanhopig. Wat ze ook probeerden, het lukte niet. Of de laatste pass ontbrak, of de opbouw was te slordig. Osimhen had iets moois in gedachten, zijn hakbal miste kracht en richting.

Tien op twaalf

In het slotkwartier verhoogde de thuisploeg de druk. Duels werden nu wél gewonnen, het was alles of niets. Ook voor de Rouches: pompen of verzuipen. Ilaimaharitra mocht een vrije trap nemen van net buiten de zestien, hij mikte vol in de muur. Niet scherp genoeg in de zone van de waarheid. Aan de overkant trapte Mpoku nog op de paal en was Penneteau attent op een schot van Carcela. Ochoa redde in de slotminuten nog uitstekend op een knal van Nurio.

Zo eindigt Standard het jaar met tien op twaalf. De laatste drie wedstrijden gewonnen én een einde gemaakt aan een reeks van zeven thuisoverwinningen op rij van rivaal Charleroi. Bovendien beginnen ze 2019 met een vierde plaats in het klassement.

Hou op het einde van de rit maar rekening met de Rouches.