Standard wint met de vingers in de neus tegen Eupen DMM/FDZ

22 september 2019

16u20 10 Standard STA STA 3 einde 0 EUP EUP KAS Eupen Jupiler Pro League Standard raasde voorbij Eupen - het verschil was bijzonder groot. So far, so good voor de Rouches. In eigen huis hebben ze nog geen punt laten liggen.

Sfeer: check. Zon: check. Aangename temperaturen: check. Voetbal: check.. Sclessin was klaar voor een leuke namiddag. Standard begon voortvarend aan de wedstrijd – MPH had zes wissels doorgevoerd na de overwinning tegen Guimaraes. Aanvoerder Vanheusden kopte over, De Wolf redde op een poging van Amallah. Even later was de Eupen-doelman kansloos op een schot van Laifis – 1-0 na zes minuten.

De Rouches domineerden vanaf het begin. Leuke combinaties, dreiging, goede organisatie. Alles verliep naar wens, Eupen kon daar amper iets tegenin brengen. Bastien zette zich door in de zestienmeter, hij kon net niet besluiten. De Wolf redde het schot van Amallah. Éénrichtingsvoetbal. Enkel Bolingi zorgde voor gevaar aan de overkant – net naast.

Het was een zeldzame stuiptrekking van de bezoekers. Nog voor het half uur was de match beslist. Gavory zette voor, Boljevic kopte knap binnen. De Montenegrijn deed het voorts niet onaardig op rechts. Integendeel. De 3-0 kwam er niet meer voor de rust. Vojvoda schoot naast, Amallah over.

In de tweede helft begon Eupen íets scherper. Gevaarlijk waren ze echter niet. Standard controleerde de wedstrijd negentig minuten lang. En ze diepten de voorsprong nog verder uit. Boljevic veinsde een schot met rechts, legde goed voor zijn linker en trapte binnen. Enig mooi.

Na de 3-0 moest het niet zonodig meer voor Standard. Preud’homme bracht Mpoku en Carcela nog tussen de lijnen - als je dat kan bij zo’n tussenstand - en Eupen moest de laatste tien minuten volmaken met tien man na rood voor Amat. Voetnoten. Conclusie: Standard speelde goed, won verdiend en blijft aan de leiding.

