Standard wint in het hol van de leeuw en zet Club onder druk: titeldroom van Anderlecht gaan vliegen Glenn Van Snick Thomas Lissens & Pieter-Jan Calcoen

10 mei 2018

16u32 112 Anderlecht AND AND 1 einde 3 STA STA Standard Bekijk nu de strafste acties van deze match Jupiler Pro League Anderlecht is knock-out in de titelstrijd. Het liet te veel kansen liggen tegen een uitgekookt Standard: 1-3. De Luikenaars worden plots de grootste uitdagers van Club…

Hein Vanhaezebrouck vormde een vierkant met de handen: was dit geen geval voor de videoref? De man in het busje vond van niet, hoewel Standard-debutant Selahi te laat was in de zestien en Morioka neerhaalde, maar een penalty kwam er niet. Doelpunten voor de rust evenmin. Kansen genoeg nochtans…

Anderlecht domineerde de volledige eerste helft. De grootste mogelijkheid was voor Markovic. De Servische huurling speelde Luyindama tussen de benen en kwam zo alleen voor Ochoa, maar besloot over. Dat deden ook Sá, met het hoofd, en Morioka, die vrij mocht aanleggen. Pogingen van Teodorczyk en Morioka pakte de Standard-keeper.

Maar Vanhaezebrouck had het voorspeld: efficiëntie zou over de uitslag beslissen. Wel, meteen na de rust toonde Edmilson hoe het moest. Na een hoekschop voor Anderlecht stak hij het hele veld over met de bal aan de voet, verschalkte tussendoor een te gretige Najar en schoot beheerst in de onderhoek: 0-1, op een diefje.

En het werd nog straffer, 0-2, namelijk. Vanop rechts zwiepte Edmilson voor doel, waar Emond er zijn dikke teen tegen zette. Het is ons een raadsel hoe Standard Edmilson zal kunnen houden. De Braziliaanse Belg is zó goed in deze play-offs dat er toch minstens één buitenlandse subtopper tien miljoen euro op tafel zal willen leggen?

Anderlecht liet het hoofd ondanks de achterstand niet hangen en bleef beuken. Net na het uur werd het daarvoor beloond met de 1-2. Na een prima versnelling van Markovic belandde de bal in de kluts via Gerkens bij Teodorczyk, die nu niet meer kon missen. Nadien suisde een knal van Gerkens voorlangs.

En toen herhaalde de geschiedenis zich. Alweer verkeek Najar zich op een hoge bal na een thuiscorner. Nu was het Carcela die kon profiteren en Edmilson de 1-3 aanbood. Op déze manier kun je geen matchen winnen: zelf niet scoren en tegelijk ook nog eens twee goals weggeven… Dan mag de organisatie voorts nog top zijn.

"Focussen op de tweede plaats", aldus heel Anderlecht al weken. Maar zelfs dat wordt nu nog moeilijk. Bekerwinnaar Standard mag dan weer dromen van de titel, al speelt leider Club straks nog op Charleroi. Straf.

