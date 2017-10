Standard weer helemaal tussen de mensen na verdiende zege tegen Waasland-Beveren Frank Dekeyser

19u57 5 BELGA Jupiler Pro League Een vlotte overwinning voor Standard, het mag ook al eens. Aan de rust was de wedstrijd tegen Waasland-Beveren al gespeeld. Tien op twaalf voor de Rouches, vertrouwen is er.

Twee ploegen met vertrouwen op Sclessin. Zeven op negen voor Standard, zes op zes bij Waasland-Beveren. Bezoekers die vrank en vrij voetballen, je zal het niet vaak zien op Sclessin. Clement stuurde zijn ploeg met goede bedoelingen het veld op. Dat loonde de eerste tien minuten. Waasland-Beveren was de betere, kreeg ook de beste kans. Ballen achter de verdediging, snelle flanken. Ampomah schoot voorlangs. Bij Standard begonnen ze slapjes, niet voor het eerst dit seizoen. Tot Sá net naast kopte. De thuisploeg ging een versnelling hoger voetballen. Na dom balverlies van Agban, zette Edmilson zich door in de zestienmeter. Schryvers liep hem aan, de scheidsrechter gaf strafschop. Sá trapte, maar Roef pakte. Knappe reflex van de doelman. (lees hieronder verder)

En toch, het wedstrijdbeeld veranderde. Standard werd scherper in de duels, bij Waasland-Beveren kregen ze het steeds moeilijker. Te veel slordigheden. Op het half uur kwamen de Rouches op voorsprong. Een perfecte voorzet van Carlinhos, Sá keek en kopte mooi over Roef. Portugese killer. Twee minuten later mocht Sclessin opnieuw juichen. Edmilson met de tik, Mpoku knalde binnen. Tijd voor de Fimbu – leuk dansje -, ook de goden werden bedankt. Het is wat aan aanvallend talent, dit Standard. Carlinhos, Mpoku, Edmilson, Sá…. In vorm fantastisch om te zien. Geholpen door waterdragers Agbo en Marin. Het werd zelfs nog 3-0 voor de rust. Seck klopte na een ongelukkige carambolle zijn eigen doelman. Wedstrijd gespeeld. Dit verdiende Waasland-Beveren nu ook niet, leuke ploeg. (lees hieronder verder)

Het maakte de tweede helft helemaal overbodig. Standard controleerde, verzorgde bij momenten de galleryplay en kreeg nog een paar kansen om de score verder op te drijven. Cavanda twijfelde te lang, Marin botste op een goede Roef en Luchkevych trapte over. De Rouches staan weer helemaal tussen de mensen na de recente tien op twaalf – vergeet die slechte seizoensstart. Er wordt gescoord, beter gevoetbald en scherper verdedigd – tot de late tegengoal van Kiese Thelin. De Zweed is nu alleen topschutter. Dan toch een klein hoogtepuntje voor Waasland-Beveren.

