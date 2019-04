Standard vloert AA Gent na een late VAR-tussenkomst en daaropvolgende penaltygoal van Marin, Rouches naderen tot op twee punten van leider Genk TLB

03 april 2019

22u21 18 KAA Gent GNT GNT 1 einde 2 STA STA Standard Belgisch voetbal Standard is met zes op zes aan play-off 1 begonnen. De Rouches wonnen met 1-2 op bezoek bij AA Gent, nadat de Buffalo’s vrijwel de volledige match gedomineerd hadden. Razvan Marin bezorgde de Rouches in het absolute slot de volle buit nadat ref Verboomen de bal op aangeven van de VAR op de stip had gelegd. Door de zege nadert Standard tot op twee punten van leider Genk.

Gent-coach Thorup gaf dezelfde elf spelers die gestart waren op Brugge de kans om zich te herpakken en dat deden de Buffalo’s ook. Gent greep Standard meteen naar de keel en kreeg ook verschillende kansjes, maar Yaremchuk, Dompé en Sorloth kenden geen succes met hun afwerking.

De thuisaanhang kon het initiatief van de mannen van Thorup wel smaken, terwijl Standard vooral aan de organisatie bleef denken. Carcela, Emond en Mpoku kwamen amper in het stuk voor en Ochoa moest wel meermaals in actie komen. Sorloth en Odjidja - de beste man op het veld - namen de Mexicaan onder vuur, maar de doelman van de Rouches liet zich niet verschalken. (het verslag loopt verder onder de foto)

De rust kwam in zich en het leek 0-0 te blijven, maar vlak voor affluiten pleegden de bezoekers nog de perfecte hold-up. Kosanovic, die er een lastige eerste helft had opzitten, mocht nog een vrijschop voor doel krullen en Emond knikte die droogjes voorbij Kaminski. Gent zocht de kleedkamers op met een wrang gevoel.

Een stevige uppercut voor de Buffalo’s, maar de mannen van Thorup stonden meteen na rust weer op. Via Cavanda viel de bal voor de voeten van Verstraete en de Gentse stofzuiger knalde de gelijkmaker snoeihard via de paal voorbij Ochoa. Een verdiende gelijkmaker van de Buffalo’s en ook na de treffer bleef het tempo hoog liggen. (het verslag loopt verder onder de foto)

Gent stoomde door en na rust kwam ook Standard beter voor de dag. De kansen volgden elkaar in sneltempo op en de beste mogelijkheid was voor Yaremchuk, maar de aanvaller van de Buffalo’s werkte de bal van dichtbij naast met zijn schouder. Op goals bleef het echter wachten tot minuut 90. Dan ging de bal op de stip voor de neus van Kaminski, nadat de VAR ref Verboomen naar het scherm had geroepen. De wedstrijdleiding zag een trekfout van Verstraete op de sterk ingevallen Halilovic in de zestien en Marin zette uiteindelijk de strafschop heerlijk om. Van die opdoffer kon AA Gent niet meer herstellen.

Door de zege doet Standard helemaal mee bovenin. De Rouches springen over Club Brugge naar de tweede plaats, al komt blauw-zwart morgen nog wel in actie tegen Anderlecht. Standard nadert tot op twee punten van Racing Genk, dat gisteren met 1-0 verloor op het veld van Antwerp. Met een nul op zes blijft Gent dan weer verweesd achter. Met 25 punten tellen ze nu al tien punten minder dan Genk.