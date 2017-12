Standard vindt drie matchen schorsing voor coach Sa Pinto "oneerlijk" Redactie

Bron: Belga 0 BELGA Jupiler Pro League Standard-coach Ricardo Sa Pinto werd door de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) voor twee weken geschorst. "Een oneerlijke beslissing", vinden de Rouches.

"De club beschouwt deze beslissing als oneerlijk en zal verder geen commentaar geven", reageert Standard in een officiële verklaring. Het is voorlopig onduidelijk of Standard verdere stappen overweegt.

Juridisch adviseur Pierre Locht claimde dat scheidsrechter Luc Wouters de bekerwedstrijd in Anderlecht (0-1) volgens artikel P813 van het bondsreglement definitief moest stilleggen, nadat Sa Pinto met een drankbeker was bekogeld. Zowel in eerste als in tweede aanleg verklaarde de Geschillencommissie zich onbevoegd om daarover te oordelen. Enkel het Bureau Arbitrage Profvoetbal kan zich over klachten ten aanzien van het scheidsrechterskorps buigen.

De Evocatiecommissie lijkt een logische piste voor de Rouches. Die commissie is in staat het vonnis van de Geschillencommissie Hoger Beroep te verwerpen als er nieuwe feiten worden vastgesteld of wanneer er een inbreuk op de wetgeving heeft plaatsgevonden. Locht zei ter zitting al dat Wouters de bondsregels met de voeten getreden had door de bekermatch niet definitief stil te leggen.

Indien Standard beslist het hier niet bij te laten, kan het eerst nog naar het Bureau Arbitrage stappen. Als de Luikenaars daar hun gram halen, maken ze ook een uitstekende kans bij de Evocatiecommissie. Ook blijft het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) een optie, al lijkt dat een onwaarschijnlijke piste.

Sa Pinto zat vanavond zijn eerste van drie schorsingsdagen uit en zag zijn ploeg vanuit de tribunes met 3-1 verliezen op bezoek bij Waasland-Beveren.

