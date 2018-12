Standard-verdediging staat stilaan op punt: geraakt Club Brugge straks door defensie Rouches?

FDZ

02 december 2018

09u30 0 Jupiler Pro League Drie clean sheets op rij, terwijl ze in de tien wedstrijden voordien slechts één keer de nul konden houden. De Rouches kunnen weer negentig minuten geconcentreerd zijn. Het moet deugd doen voor doelman Ochoa, maar ook voor de technische staf. Zij werken dagelijks - en al sinds hun komst - om de defensieve patronen erin te slijpen.

De laatste weken zijn er wat herschikkingen geweest in de Luikse verdediging. Door de blessures bij brokkenpiloot Cavanda – ook heeft hij veel intrinsieke kwaliteiten – en ouwe getrouwe Pocognoli moest Fai depanneren op rechts en werd Kostas Laifis plots linksachter. De Cyprioot doet het daar uitstekend. Verdedigend accuraat, aanvallen wanneer het kan én vooral: op het juiste moment. “Het verbaast me niet dat hij het zo goed doet”, liet Preud’homme zich ontvallen na de zege tegen Eupen. “Kostas werd gevormd als linksachter. Hij wordt vaak onderschat, maar ik vind hem een speler van een heel hoog niveau.”

Door de positiewissel van Laifis kwam er centraal een plaats vrij. Die is ingenomen door Zinho Vanheusden. 19 jaar, beloftevol en op de rand van de doorbraak. Bovendien houdt Standard ook nog Milos Kosanovic achter de hand – hij deed het uitstekend tegen Eupen. Keuze te over als binnenkort iedereen fit is. De Standard-verdediging staat er. Kan Club Brugge straks een vierde clean sheet op rij bij de Rouches vermijden?