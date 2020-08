Standard start competitie met 6 op 6: Rouches zetten scheve situatie recht tegen Waasland-Beveren SVL/LUVM

17 augustus 2020

20u53 0 Waasland-Beveren WBE WBE 1 einde 2 STA STA Standard Jupiler Pro League Standard klimt met een perfecte 6 op 6 naast Beerschot en Charleroi naar de leiding van de klassering, terwijl Waasland-Beveren van zijn roze wolk is gedonderd. Na een uitstekende eerste helft klommen de verrassende leiders na speeldag 1 ook tegen Standard op voorsprong omstreeks het uur, maar vijf minuten powerplay van de Rouches volstonden om de volle buit uit Freethiel weg te kapen.

Zowel Nicky Hayen als Philippe Montanier kozen voor dezelfde startopstelling als bij hun overwinning op de openingsspeeldag. De Limburger diende zijn plannen echter al snel bij te stellen na het vroege uitvallen van Joe Efford. Diens vervanger Abou Koita trok zijn streng in de hem niet zo op het lijf geschreven rol van diepste spits.

Standard eiste meest balbezit op en had ook de betere mogelijkheden voor de pauze, al had de opvallende Albanese voor de thuisploeg altijd moeten scoren toen hij een vrije schietkans kreeg. De kwieke Luikse vleugelspeler maakte dat op het uur goed met een lange ren op links en een perfecte voorzet naar de inlopende Schryvers (1-0).

Die voorsprong leidde merkwaardig genoeg tot groeiende nervositeit in de Beverse rangen. Standard ging even op het gaspedaal staan en zette de scheve situatie snel recht. Eerst knalde Amallah een goeie voorzet van Fai onhoudbaar voorbij Pirard (1-1). De kleine rechtsback van Standard leidde enkele minuten later ook de bezoekende voorsprong in. Avenatti legde zijn inzenden netjes klaar voor Samuel Bastien (1-2). Het tweede doelpunt dit seizoen voor de interim-kapitein van de Rouches, die in de slotminuten nog geblesseerd naar de kant moest, bleek ook nu weer goed voor de driepunter.



