Standard snakt naar winterstop: blessures en schorsingen bezorgen Preud'homme veel puzzelwerk tegen Anderlecht Frank Dekeyser

15 december 2019

08u00 2 Standard De opeenvolging van wedstrijden laat zich gevoelen in Luik. Het veld lijdt, de spelers evenzeer - zij snakken naar de winterstop. Een paar geblesseerden, een paar geschorsten. Michel Preud'homme zal inventief moeten zijn tegen Anderlecht.

Verwacht niet dat er zondagmiddag mooi voetbal gebracht wordt op Sclessin. Daarvoor ligt de grasmat er te slecht bij. Het gaat er week na week op achteruit. Enfin, deze match zal het moeten hebben van de intensiteit, van de onderlinge rivaliteit tussen Standard en Anderlecht. Sclessin zal bruisen, daar kan je dan weer wél vanop aan.

Maar in Luik hebben ze naast het lamentabele veld ook andere zorgen - lees personeelsproblemen.

Ziehier het lijstje geblesseerden en geschorsten:

- Obbi Oulare: knie

- Anthony Limbombe: knie

- Merveille Bokadi: knie

- Noë Dussenne: knie

- Vanja Milinkovic-Savic: schouder

- Mehdi Carcela: schorsing

- Paul-José Mpoku: schorsing

Stevig. Vooral het missen van Mpoku kan morgen een groot verschil maken. In die 'grote' wedstrijden is hij steevast de aanjager van Standard. Een publieksmenner met een gezonde dosis over-mijn-lijkmentaliteit. Tegen Anderlecht kan hij altijd iets meer. Wie zal die rol van aanjager opnemen bij de Rouches?

Bovendien zijn ook Maxime Lestienne, Renaud Emond (beiden hamstrings) en Gojko Cimirot (achilespees) op de sukkel. Afwachten of zij honderd procent fit geraken. Risico's zullen alleszins gemeden worden.

Amallah in vorm

Michel Preud'homme zal noodgedwongen een paar andere namen aan de aftrap brengen. Vooral in het aanvallende compartiment. Twee spelers lijken zeker van een basisplaats. Amallah scoorde tegen Arsenal en heeft een stijgende vormcurve. En als hij fit is, start Lestienne ook - gisteren trainde hij alvast mee. De vraag is echter hoelang hij het dan uithoudt. Lestienne heeft al een tijdje last van opspelende hamstrings. Een zwaar en moeilijk te bespelen veld is in die optiek geen voordeel.

Voorts is het uitkijken naar de andere keuzes van Preud'homme. Krijgt Boljevic een nieuwe kans na zijn prestatie op Moeskroen? De Montenegrijn begon aardig op Le Canonnier, maar was de hoofdverantwoordelijke voor de 1-1 door terug te wandelen na balverlies. MPH wil spelers die hun defensieve taken uitvoeren. Boljevic werd donderdag 24 jaar - een jaartje wijzer, het kan helpen. Dat hij met zijn onvoorspelbare dribbels een verdediging uit verband kan spelen, weten we intussen.

Avenatti in basis?

Mocht Emond niet kunnen spelen, is Felipe Avenatti optie nummer één. De Uruguayaan viel goed in tegen Arsenal en heeft het vertrouwen van Preud'homme. Een knalprestatie tegen Anderlecht kan ervoor zorgen dat hij de harten van de Luikse fans verovert. Zit in de wachtkamer: Duje Cop - een loopgrage Kroaat. En wie weet mag ook de Roemeen Denis Dragus zich eens tonen aan het grote publiek.

Op l'Académie duimen ze intussen dat er niemand uitvalt in de afsluitende training vandaag.

Heel veel marge is er niet meer. (FDZ)