Standard sleept na rood voor Mpoku en Carcela alsnog punt uit de brand in Moeskroen YP

08 december 2019

15u10 0 Excel Moeskroen MOU MOU 2 einde 2 STA STA Standard Jupiler Pro League Bijna schoot Standard zichzelf in de voet op Le Canonnier. Domme tegengoals, twee rode kaarten en toch gaan ze met een punt weg in Moeskroen. Lestienne viel in, liep hard en trapte de 2-2 binnen.

Het zal aan de rust gestormd hebben in de kleedkamer van Standard. Preud’homme brieste, Mpoku stond op ontploffen.

Twee minuten eerder: Boljevic probeerde een bruggetje, verloor de bal en wandelde terug – verdedigen zat er niet in. Mohamed zette voor, Perica trapte binnen. Het was niet de eerste keer dat de Montenegrijn zijn defensieve taken verwaarloosde.

Tot dan was er nochtans niets aan de hand voor Standard.

Na zes minuten had Emond de Rouches op voorsprong getrapt. Zijn eerste doelpunt sinds zes oktober – proper afgewerkt. Het was al de tweede mogelijkheid voor de bezoekers, Vanheusden kopte op Vasic en Vojvoda kon de rebound niet in doel tikken. Standard had de volledige controle, de thuisploeg vermocht niets. Bastien mikte naast, Emond verlengde een bal voorlangs.

Maar de Luikenaars lieten Moeskroen gaandeweg in de wedstrijd komen, ze maakten de wedstrijd niet dood. Zoals wel vaker gebeurd is de voorbije weken. Ze maken het zichzelf blijkbaar graag moeilijk. Met het geklungel van Boljevic als jammerlijke exponent.

Enfin, het kon nog erger voor de Rouches. Vlak na de rust speelde Mpoku de bal te ver van de voet. De Congolees ging vervolgens vol door op het bovenbeen van Van Durmen. Boterberg twijfelde geen moment en gaf Mpoku meteen rood. De vrije trap die daarop volgde, werd door Godeau over doel verlengd.

Moeskroen verhoogde het tempo, ontwikkelde druk. Een voorzet van Olinga bereikte niemand, Perica schoot naast. En Standard prikte tegen via snelle counters. Carcela stak diep tot bij Bastien - de spurt van de middenvelder was indrukwekkend -, maar hij liet zich vallen in de zestienmeter. Boterberg gaf terecht geen strafschop.

Een kwartier voor tijd trapte Emond dan over de bal in de zestienmeter. De voorzet van Carcela was nochtans uitstekend. Standard overleefde lange tijd. Tot Vojvoda domweg onder een bal doorging. Antonov vond Perica en die trapte buiten het bereik van Bodart. Feest op Le Canonnier, iets minder in Luik.

De slotffase was prangend. Avenatti knalde van dichtbij op de lat, Carcela trapte over doel van Vasic. De Marokkaan kreeg in blessuretijd nog rood nadat hij onhandig tackelde op de enkel van Mohamed. Ook die kaart was terecht. Ai, ai, ai.

En toch. Standard is en blijft Standard. Je mag hen nooit afschrijven. Je kan hen nooit afschrijven. Met negen tegen elf mocht Lestienne doodleuk alleen op Vasic afgaan. Max werkte beheerst af. In zijn thuisstad, de club waar hij werd opgeleid.

Moeskroen ging nog voluit voor de zege, het schot van Antonov ging net naast.

Ontsnapping nummer zoveel voor de Rouches.