Standard raakt na leuke partij zonder doelpunten niet voorbij Waasland-Beveren, heroptredende Carcela pakt rood DMM

03 augustus 2018

22u20 5 Waasland-Beveren WBE WBE 0 einde 0 STA STA Standard Jupiler Pro League Michel Preud’homme en Yannick Ferrera hebben elkaar in evenwicht gehouden. Na een genietbare partij tussen Waasland-Beveren en Standard bleven de doelpunten uit: 0-0. Standard wordt met vier punten voorlopig leider in de Jupiler Pro League.

Nog steeds geen Carcela, Lestienne of Orlando Sá bij Standard en dus gaf Michel Preud'homme de elf spelers die tegen Gent de competitieopener wonnen de voorkeur. Yannick Ferrera roteerde flink tegen de ploeg van zijn leermeester. De vraag was of de Luikenaars op hun elan van vorige week zouden doorgaan.

Ja, zo bleek na enkele minuten voetbal. Luyindama en Bastien losten twee waarschuwingsschoten af, Waasland-Beveren plooide terug. In een eerste helft vol eenrichtingsvoetbal was het vooral Roef die zich zou onderscheiden. De doelman bij de thuisploeg toonde zich op pogingen van Emond, Djenepo en Marin. Geen goals voor de rust.

Preud'homme wou na de koffie de ban breken en dus gooide hij er op het uur Carcela op. Die wissel loonde haast meteen, maar Emond kon de wereldpass van de smaakmaker uit de play-off 1-editie van vorig seizoen niet afwerken.

Standard leek op weg naar de zege, maar dan kwam Waasland-Beveren plots in de wedstrijd. Vooral Ampomah zette plots zijn dribbelende voet naast die van Carcela. In een open tweede helft kon het daarna alle kanten uit. Ndao knalde van dichtbij - en in buitenspel - hoog over, terwijl Roef zich aan de overkant maar bleef onderscheiden.

Het dubbeltje op zijn kant wou maar niet vallen. Carcela wou het lot een handje helpen, maar zag zijn hangend voetje bestraft met een voor de ene strenge en voor de andere terechte rode kaart. Doelpunten zouden er uiteindelijk niet meer vallen. 0-0, al bij al een terechte puntendeling.

