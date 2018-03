Standard op karakter naar play-off 1

Op karakter. Zo won Standard zijn uitwedstrijd in Oostende én plaatste het zich voor play-off 1. Een 2-0-achterstand opgehaald in de tweede helft. Knap.

Het was de match waar ze bij Standard een heel seizoen hadden naartoe gewerkt. Winnen en de Rouches stonden voor het eerst in drie jaar nog eens in play-off 1. Hét doel van heel de club. En Standard leek er ook klaar voor. Ze begonnen sterk - zonder Carcela, op de bank gelaten door Sá Pinto. Laifis mikte net naast, Dutoit redde op een schot van Marin. Emond scoorde in de rebound, maar stond buitenspel. Nog eens Marin trapte over, net als Edmilson. Het overwicht was voor de Rouches, ook in het veldspel. Telkens botsten ze op Dutoit. Eerst Edmilson, dan Cavanda. KV Oostende was nergens, liet de bezoekers rustig begaan.



Tot Luyindama dom en pijnlijk balverlies leed. Akpala passte tot bij Canesin en die trapte de 1-0 knap voorbij Ochoa. Efficiënt. Sá Pinto deed een schietgebedje voor zijn dug-out. Zouden ze het nu toch terug weggeven? Standard probeerde om zich terug in de wedstrijd te knokken, maar miste overtuiging. Cop op Dutoit, Edmilson hoog over, Emond net over. Dan deed Oostende het beter. Vlak voor de rust ging Zivkovic diep, zijn voorzet was perfect, Akpala tikte binnen. 2-0, Sá Pinto reageerde zijn woede af op een flesje water. Vlak voor de rust, slechter kon niet.

Maar Standard heeft al vaker karakter getoond dit seizoen. Sterk met de rug tegen de muur. Sá Pinto zette na de rust alles op alles. Carcela - waarom zat hij eigenlijk op de bank? - kwam in de plaats van Cimirot en hij liet de wedstrijd helemaal kantelen. Vijf minuten ver in de tweede helft gaf hij de assist aan Emond. Powerplay van de Rouches. Alles op alles. Dutoit haalde een vrije trap van Mpoku onder de lat én hij redde twee keer knap op pogingen van Emond en Carcela. De Fransman was misschien wel de beste man op het veld gisterenmiddag.



En toch moest hij zich even later gewonnen geven. Invaller Djenepo schoof de bal beheerst binnen. 2-2, knappe remonte van de Rouches. De adrenaline gierde door de kelen van de Standard-fans. Twintig minuten voor tijd ontplofte het uitvak helemaal. Een voorzet belandde bij Fai en de Kameroense linksachter schoot in één tijd binnen. Zijn eerste goal voor Standard, zijn moment was perfect gekozen. Sá Pinto met een ongeziene vreugde-uitbarsting. Na twee seizoenen play-off 2, staan de Rouches waar ze thuishoren. Tussen de topclubs in play-off 1. En nu, op naar de bekerfinale.