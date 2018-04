Standard nog tweede? Dan moeten Rouches dringend beter presteren in uitwedstrijden Frank Dekeyser

22 april 2018

08u30

Bron: Eigen berichtgeving 2 Jupiler Pro League Standard doet weer volop mee voor de tweede plaats. Alleen… Die recente negen op twaalf komt er na drie thuiswedstrijden. Van de zes resterende matchen moeten de Rouches nog vier keer op verplaatsing. En dat is een struikelblok als we kijken naar hun resultaten in het afgelopen jaar.

Willen ze alsnog eindigen op de tweede plaats, zal het dringend beter moeten presteren in uitwedstrijden. Te beginnen vanavond in Brugge waar ze eind augustus nog met 4-0 verloren.

- Standard pakte 15 op 45 op verplaatsing in de reguliere competitie

- Ze maakten 17 doelpunten in uitmatchen

- Ze slikten 20 tegengoals in uitmatchen

- Ze wonnen slechts vier wedstrijden op verplaatsing

- Drie keer werd gelijkgespeeld

- Negen keer werd verloren (RC Genk in play-off 1 meegeteld)

- Tegen de top zes pakte Standard 4 op 15 in uitwedstrijden (winst in Genk, gelijkspel in Charleroi, verloren in Brugge, Anderlecht en AA Gent)

- De enige uitmatch in play-off 1 werd verloren in Genk

De resultaten in de reguliere competitie

KV Mechelen-Standard 1-1

STVV-Standard 1-0

Club Brugge-Standard 4-0

Eupen-Standard 1-1

Anderlecht-Standard 1-0

Moeskroen-Standard 1-3

Antwerp-Standard 0-0

AA Gent-Standard 1-0

Racing Genk-Standard 0-2

Waasland-Beveren-Standard 3-1

KV Kortrijk-Standard 2-1

Zulte Waregem-Standard 2-1

Lokeren-Standard 0-3

Charleroi-Standard 1-1

KV Oostende-Standard 2-3

Resultaat in de play-offs.

Genk-Standard 1-0