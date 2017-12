Standard laat top zes liggen na dolle slotfase tegen STVV Frank Dekeyser

22u30 9 BELGA Jupiler Pro League Zieltjes hebben ze niet gewonnen, Standard. Matig voetbal, weinig enthousiasme. En alweer geen overwinning op Sclessin. 1-1 tegen STVV, daar ben je niets mee.

Dienstmededeling voor Standard-STVV. ‘Er is een technisch probleem, de VAR werkt niet vanavond.’ De persverantwoordelijke van de Rouches wreef zich in de handen. Toch één excuus minder voor Sá Pinto mocht het foutlopen.

Dienstmededeling tijdens de rust. ‘Na de wedstrijd is er – traditiegetrouw met Kerstmis – een kerstmarkt. Kom genieten van een drankje, tartiflettes,…’. Een hoogtepunt op een avondje Sclessin. ’t Is ver gekomen. De eerste helft was er eentje om snel te vergeten. STVV speelde goed georganiseerd, Standard voetbalde vooral in het begin met weinig enthousiasme. Balletje breed, terugdraaien, nog eens breed: tot vervelens toe. Op een eerste kans van de Rouches was het wachten tot het kwartier. Een kopbal van Luyindama op een stilstaande fase. Say no more. Standard heeft het voetballend moeilijk om een opening te vinden. STVV speelde in een zetel. Achterover leunen en gevaarlijk tegenprikken. Eerst via Vetokele die over trapte, dan met Goutas die voorlangs kopte. Kansen die konden tellen. De thuisploeg kreeg nog wel de beste mogelijkheid vlak voor de rust. Pirard redde op een schot van Edmilson – samen met Marin de bedrijvigste bij de Rouches. Hij probeerde tenminste íets.

Het was hopen op beterschap in de tweede helft. Op wat meer vuur van de thuisploeg. Want de match tegen Sint-Truiden kon je gerust een belangrijke noemen voor de Rouches. Bij winst opnieuw in de top zes en een stap dichter bij Antwerp dat donderdag verloor tegen Lokeren. Maar de hoop was ijdel. Te veel misverstanden, te veel afval in het spel, te veel spelers die zoeken naar hun beste vorm. Mpoku, Sá, Carlinhos…. Niet goed genoeg vandaag. Standard kreeg één grote kans. Laifis kopte voor doel, Carlinhos besloot te slap op Pirard.

Knoeien in het kwadraat. Gelukkig was er vijf minuten voor tijd Razvan Marin. De Roemeen kreeg de bal met een gelukje voor zijn voeten en trapte binnen. Een beloning voor zijn match. Mooi was het niet, maar drie punten leek het wel op te leveren. Tot Bezus in blessuretijd een hoekschop rechtstreeks binnentrapte. Vier wedstrijden op rij geen thuisoverwinning, opnieuw slechts één keer gescoord. Ach, hoe zou de Glühwein smaken op de kerstmarkt?

Marin: " Ik weet niet of we genoeg kwaliteit getoond hebben"

Razvan Marin maakte de 1-0 voor Standard. Hij was misschien wel de beste man op het veld. De Roemeen reageerde ontgoocheld op het gelijkspel. "We hebben alles gegeven om te winnen. Ik weet niet of we genoeg kwaliteit getoond hebben - we kunnen altijd iets verbeteren. Het is jammer omdat we na de 1-0 virtueel in de top zes stonden. Nu moeten we blijven werken.3

Junior Edmilson speelde bedrijvig en moest heel wat trappen incasseren. STVV verdedigde met man en macht. "Dat wisten we op voorhand. Ze spelen compact en zijn fysiek sterk. Sint-Truiden voetbalt 'agressief', proberen het spel zoveel mogelijk stil te leggen. Het is jammer dat we hier niet konden winnen. We zijn tot het gaatje gegaan. Iedereen is ontgoocheld. We kunnen slechts één ding doen: blijven werken. Ik vind wel dat we de zege verdienden. Maar er zijn nog genoeg wedstrijd om in de top zes te geraken. Het is nu aan ons om de details te verbeteren."

