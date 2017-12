Standard in beroep tegen schorsing Sá Pinto: "We hebben geen andere keuze" Stijn Joris

12u15 0 Photo News Jupiler Pro League Standard legt zich niet neer bij de schorsing die Ricardo Sá Pinto dinsdag kreeg opgelegd van de Geschillencommissie. De Luikse club gaat in beroep. "Gezien het buitensporige karakter van de sanctie, hebben we geen andere keuze dan in beroep te gaan tegen het vonnis", luidt het op de clubwebsite.

Vrijdag oordeelt de Geschillencommissie Hoger Beroep opnieuw over de zaak. Dat betekent dat Sá Pinto vrijdag op de Freethiel sowieso op de bank zit voor de match tegen Waasland-Beveren. Een riskante zet van de Rouches want de straf kan op die manier ingeperkt worden maar ook net zo goed uitgebreid. Sá Pinto kreeg een schorsing van 7 tot en met 21 december en moest daardoor de wedstrijden tegen Waasland-Beveren en Gent en tussendoor ook de bekermatch in Oostende vanop de tribune volgen. Hij werd bestraft voor zijn gedrag tijdens de bekermatch tegen Anderlecht. De Portugees ging eerst een kleine minuut op het veld liggen nadat er een bekertje bier vanuit de tribune gegooid werd en ging daarna hevig tekeer tegen ref Luc Wouters. Standard pleitte dat de match had moeten stilgelegd worden omwille van het bewuste bekertje en Sá Pinto dus niet had mogen worden uitgesloten.

Lees ook: Sa Pinto drie speeldagen geschorst voor toneelstukje tegen Anderlecht