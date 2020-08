Standard grijpt naast negen op negen na billijk gelijkspel in eigen huis tegen Racing Genk DMM

23 augustus 2020

15u23 2 Standard STA STA 0 einde 0 GNK GNK KRC Genk Jupiler Pro League Geen winnaar in de eerste confrontatie tussen Standard en Racing Genk. Beide ploegen kwamen op Sclessin niet tot scoren na een evenwichtige pot voetbal. Een billijk gelijkspel. De Luikenaars zijn wel hun maximum kwijt. Genk haalt 5 op 9.

Altijd geladen: Standard tegen Racing Genk, maar zonder fans leek het vuur bij beide ploegen een beetje te ontbreken. De eerste match tussen twee zogenaamde G5-ploegen begon aardig met doelgevaar langs beide kanten, maar Dessers en Avenatti slaagden er niet in de score te openen.

De betere kansen waren voor Genk in de eerste helft, maar in de zone van de waarheid viel het dubbeltje nooit aan de juiste kant. Bodart en Vukovic hoefden te zelden in actie te komen. Standard probeerde het vooral met een verzorgde opbouw. Genk deed het voornamelijk verticaal.

Na de pauze weinig verandering in het spelbeeld. Beide ploegen hadden goeie bedoelingen, maar elkaars verdedigende organisatie ontwrichten lukte niet. De eerste bal tussen de palen van Standard kwam er bijvoorbeeld maar na 65 minuten. Verder bitter weinig uitgespeelde kansen.

De match riep om een goal. Maar hoe verder te tijd verstreek, hoe meer beide teams zich neerlegden bij een gelijkspel. Amallah was in het slot nog de schlemiel met een domme rode kaart nadat hij de cornervlag uit frustratie een trap uitdeelde. Genk kon niet profiteren. 0-0 en daar konden beide ploegen mee leven.



