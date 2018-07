Standard en Gent serveren leuk kijkstuk, Preud'homme opent het nieuwe seizoen met knappe zege DMM

27 juli 2018

22u27 22 Standard STA STA 3 einde 2 GNT GNT KAA Gent Jupiler Pro League Standard heeft zijn 100ste seizoen in de hoogste voetbalklasse met glans geopend. De Luikenaars waren in eigen huis de betere van AA Gent na een gesmaakte wedstrijd: 3-2. Meteen de eerste zege voor Michel Preud'homme bij zijn rentree als Standard-coach.

Veel nieuwe gezichten bij AA Gent bij de start van het nieuwe seizoen. Coosemans, Odjidja, Plastun en Rosted begonnen allemaal in de basis, terwijl Standard vooral keek naar de man op de bank. En of Michel Preud'homme bij zijn rentree als coach in de Vurige Stede zijn huiswerk had gemaakt.

Standard begon sterk aan de wedstrijd tegen Gent en duwde de bezoekers praktisch de hele eerste helft met de rug naar het doel. Djenepo zette de Rouches al snel op rozen met een lage schuiver, terwijl Gent het moeilijk had om in de buurt van Ochoa te komen.

Vlak voor rust slaagden de Buffalo's dan toch in hun opzet. Dompé schotelde Yaremchuk de gelijkmaker voor. Alles te herdoen na de rust, ietwat gevleid voor Gent.

De 1-1 had desondanks wel voor 'moral' gezorgd bij de mannen van Yves Vanderhaeghe. Gent, dat zonder de geblesseerde Odjidja uit de kleedkamer kwam, speelde plots goed mee, waardoor de partij tot op het uur mooi in evenwicht bleef. Het was wachten tot het licht uitging bij Esiti. De invaller trok na een buitenspelfase aan de noodrem: penalty. Mpoku kweet zich met verve van zijn taak, maar nog was het niet voorbij. Emond mepte Gent even later helemaal tegen het canvas na een knappe aanval van Standard: 3-1. Hoewel de zege de Luikenaars nog moeilijk kon ontsnappen, zorgde Limbombe nog voor een sprankeltje hoop bij Gent. De 3-2 was van knappe makelij, maar tegelijk ook het laatste wapenfeit voor de Buffalo's.