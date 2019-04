Standard en Club willen Moeskroen-doelman Jean Butez NP/FDZ/KTH

30 april 2019

30 april 2019 Jupiler Pro League Wie strikt zijn handtekening? Moeskroen-doelman Jean Butez (23) kan naar zowel Standard als Club Brugge. Kostprijs: zo'n 3 miljoen euro, waarvan 50% voor Lille.

De eerste contacten zijn gelegd. Door beide clubs.

Standard, dat hem een contract van vier jaar aanbiedt, ziet in Butez (1m88, 75kg) de geschikte opvolger voor Guillermo Ochoa (33). De Mexicaanse doelman ligt nog één jaar onder contract in Luik, maar mag er deze zomer bij een goed bod vertrekken. Het kennersoog van Michel Preud’homme is intussen gevallen op de nummer één van Excel Moeskroen.

Maar ook Club Brugge heeft zijn zinnen gezet op Butez, aangezien Ethan Horvath (23) op enkele lijstjes prijkt in Engeland en Duitsland. De Amerikaanse international kan op aardig wat belangstelling rekenen na een degelijk seizoen en drie opeenvolgende clean sheets in de Champions League. De kans dat Horvath straks Brugge achter zich laat, is reëel. En dus anticipeert Club. Temeer omdat Karlo Letica (22) — voor wie Club vorige zomer nog 3,5 miljoen euro neertelde — nog niet klaar is om een ­betrouwbaar sluitstuk te zijn in een nieuwe titelstrijd.

Meer dan dat “er veel interesse is in Jean, zowel uit binnen- als buitenland” wil zijn zaakwaarnemer Patrick De Vlaminck voorlopig niet kwijt. Behalve dan dat Butez — die ook in het vizier van een Franse en Nederlandse club staat — klaar is voor de volgende stap. Moeskroen is te klein geworden. Het bestuur beseft dat. De club wil daarom meewerken aan een transfer — ook al heeft hij nog een contract tot 2021 — maar alleen tegen de juiste prijs. Moeskroen hoopt volgens welingelichte bronnen op drie miljoen euro, omdat het liefst de helft van dat bedrag moet afstaan aan Lille, de ex-ploeg van hun doelman. Het zou van Butez de duurste ­keeperstransfer maken tussen twee Belgische clubs.

En zeggen dat hij aan dit seizoen begonnen was als derde doelman van Moeskroen, ná Olivier Werner en Logan Bailly. Pas na de trainerswissel begin september — Storck in de plaats van Defays — kreeg hij er voluit zijn kans. 28 wedstrijden en 8 clean sheets later heeft Butez de clubs voor het uitkiezen. Want: goeie reflexen, betrouwbaar met de voeten, lefgozer — hij durft hoog ­spelen — en ogenschijnlijk ijzig kalm. Als het meest gehoorde minpunt zijn gebrek aan uitstraling is, dan zegt dat tegelijk veel over zijn kwaliteiten.

Mignolet te duur

In de zoektocht naar een nieuwe doelman was bij Club ­eerder ook de naam van Simon Mignolet (31) ter sprake gekomen. Na twee seizoenen op de bank van Liverpool houdt die alle opties open. Club snuffelde voorzichtig aan het dossier, tot... zijn makelaar de vraagprijs en het loonbriefje meedeelde. Mignolet kost zo’n vijf miljoen euro en verdient tegenwoordig zo’n 100.000 euro per week, wat een transfer naar Club financieel bijzonder zwaar zou maken, zelfs mits een ­inspanning.

Dan is Butez een realistischere piste. De enige voorwaarde die de Fransman stelt: hij wil de nummer één zijn. Daarom moet Horvath eerst vertrekken. Of Ochoa, in Luik.